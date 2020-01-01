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Разом з командою волинський веслувальник здобув «срібло» на чемпіонаті Європи

Разом з командою волинський веслувальник здобув «срібло» на чемпіонаті Європи
Волинянин Станіслав Самолюк у складі Національної паралімпійської команди посів друге місце на чемпіонаті Європи з академічного веслування. Про це інформує Ковельська міська рада.

Спортивні змагання тривали впродовж трьох днів у місті Познань, що в Польщі, та зібрали понад 50 учасників з 11 країн світу.

Учасники української паралімпійської команди — Максим Жук, Станіслав Самолюк, Дарія Котик, Олександра Полянська, а також стернова Юлія Маласай.

Під час заїздів українські атлети випередили команди Франції, Росії та Нідерландів.

На фініші екіпаж української команди був другим, поступившись "золотом" представникам Італії на три секунди.

Разом з командою волинський веслувальник здобув «срібло» на чемпіонаті Європи
Разом з командою волинський веслувальник здобув «срібло» на чемпіонаті Європи

Згодом збірна у цьому складі представлятиме Україну на Паралімпійських іграх у Токіо (Японія).

Довідково: Станіслав Самолюк – вихованець Ковельського відділення обласної дитячо-юнацької спортивної школи дітей та молоді з інвалідністю Волинського регіонального центру "Інваспорт" і майстер спорту України міжнародного класу.

Разом з командою волинський веслувальник здобув «срібло» на чемпіонаті Європи

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Теги: академічне веслування, чемпіонат, Владислав Самолюк
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