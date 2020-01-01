Разом з командою волинський веслувальник здобув «срібло» на чемпіонаті Європи

Станіслав Самолюк у складі Національної паралімпійської команди посів друге місце на чемпіонаті Європи з академічного веслування. Про це інформує



Спортивні змагання тривали впродовж трьох днів у місті Познань, що в Польщі, та зібрали понад 50 учасників з 11 країн світу.



Учасники української паралімпійської команди — Максим Жук, Станіслав Самолюк, Дарія Котик, Олександра Полянська, а також стернова Юлія Маласай.



Під час заїздів українські атлети випередили команди Франції, Росії та Нідерландів.



На фініші екіпаж української команди був другим, поступившись "золотом" представникам Італії на три секунди.





Згодом збірна у цьому складі представлятиме Україну на Паралімпійських іграх у Токіо (Японія).



Довідково: Станіслав Самолюк – вихованець Ковельського відділення обласної дитячо-юнацької спортивної школи дітей та молоді з інвалідністю Волинського регіонального центру "Інваспорт" і майстер спорту України міжнародного класу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянину складі Національної паралімпійської команди посів друге місце на чемпіонаті Європи з академічного веслування. Про це інформує Ковельська міська рада Спортивні змагання тривали впродовж трьох днів у місті Познань, що в Польщі, та зібрали понад 50 учасників з 11 країн світу.Учасники української паралімпійської команди —, а також стерноваПід час заїздів українські атлети випередили команди Франції, Росії та Нідерландів.На фініші екіпаж української команди був другим, поступившись "золотом" представникам Італії на три секунди.Згодом збірна у цьому складі представлятиме Україну на Паралімпійських іграх у Токіо (Японія).Довідково: Станіслав Самолюк – вихованець Ковельського відділення обласної дитячо-юнацької спортивної школи дітей та молоді з інвалідністю Волинського регіонального центру "Інваспорт" і майстер спорту України міжнародного класу.

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