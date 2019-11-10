Росія використовує на Донбасі майже всі типи своїх дронів, – розвідка





Про це повідомили у



Зазначається, що безпілотну авіацію окупанти використовують з перших днів російсько-української війни.



Зокрема, як заявив представник ГУР Вадим Скібіцький в ефірі телепередачі «PRO Військо», «із формуванням 1 та 2 армійських корпусів окупанти створили окремі роти БПЛА у цих корпусах, а потім окремі групи БПЛА в бригадах і полках».



Також представник воєнної розвідки України розповів про різке зниження якості російських безпілотників після запровадження проти РФ міжнародних економічних санкцій.



За його словами, на БПЛА окупантів, які українські воїни збивали у 2014 році, було багато елементів німецького, французького, японського та південнокорейського виробництва.



«Після того, як іноземні комплектуючі вичерпалися, російські виробники намагаються встановлювати на літальні апарати комплектуючі власного виробництва, але їх якість набагато нижча від тієї, яку мають деталі іноземного виробництва. Тому процес подальшого розвитку російської безпілотної авіації загальмувався», - зазначив Скібіцький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Воєнна розвідка України має докази використання Росією на території України майже всіх типів безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які є на озброєнні у Збройних силах РФ.Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України Зазначається, що безпілотну авіацію окупанти використовують з перших днів російсько-української війни.Зокрема, як заявив представник ГУРв ефірі телепередачі «PRO Військо», «із формуванням 1 та 2 армійських корпусів окупанти створили окремі роти БПЛА у цих корпусах, а потім окремі групи БПЛА в бригадах і полках».Також представник воєнної розвідки України розповів про різке зниження якості російських безпілотників після запровадження проти РФ міжнародних економічних санкцій.За його словами, на БПЛА окупантів, які українські воїни збивали у 2014 році, було багато елементів німецького, французького, японського та південнокорейського виробництва.«Після того, як іноземні комплектуючі вичерпалися, російські виробники намагаються встановлювати на літальні апарати комплектуючі власного виробництва, але їх якість набагато нижча від тієї, яку мають деталі іноземного виробництва. Тому процес подальшого розвитку російської безпілотної авіації загальмувався», - зазначив Скібіцький.

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