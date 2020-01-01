Показали, як у місті на Волині будують дитячий будинок сімейного типу. ФОТО





Ще два роки тому Рожищенська міська рада виділила під цю забудову земельну ділянку по вулиці Дорошенка, 5, а також замовила проектну документацію, яку розробило ТзОВ «Західкомунпроект».



Тендер на будівництво оголосили 28 серпня 2019 року. Очікувана вартість закупівлі становила 6 мільйонів 148 тисяч 203 гривні. Переможцем торгів визнали ТОВ «Луцьккомунбуд», яке запропонувало збудувати дитячий будинок за 4 мільйони 999 тисяч гривень.



Нині будинок вже зведений. Майстри проводять внутрішні роботи, а також прокладають комунікації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі триває будівництво дитячого будинку сімейного типу. Про це інформують на сайті Рожищенської міської ради Ще два роки тому Рожищенська міська рада виділила під цю забудову земельну ділянку по вулиці Дорошенка, 5, а також замовила проектну документацію, яку розробило ТзОВ «Західкомунпроект».Тендер на будівництво оголосили 28 серпня 2019 року. Очікувана вартість закупівлі становила 6 мільйонів 148 тисяч 203 гривні. Переможцем торгів визнали ТОВ «Луцьккомунбуд», яке запропонувало збудувати дитячий будинок за 4 мільйони 999 тисяч гривень.Нині будинок вже зведений. Майстри проводять внутрішні роботи, а також прокладають комунікації.

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