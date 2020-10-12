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Переселенців звільнили від сплати низки податків

Переселенців звільнили від сплати низки податків
Внутрішньо переміщених осіб в Україні звільнили від сплати туристичного збору.

Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський, пишуть Факти.

Закон визначає право внутрішньо переміщених осіб не платити туристичний збір за тимчасове проживання в місцях, зазначених у довідці про взяття на облік ВПО.

Крім того, не будуть враховуватися під час обчислення оподатковуваної бази фізичних осіб податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території об’єкти нерухомості, які поки що не є об’єктом оподаткування.

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Теги: податок, переселенці
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