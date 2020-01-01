Другого локдауну в Україні не буде, – Степанов

Максим Степанов 12 жовтня заявив, що на засіданні уряду проситиме про жорсткіші карантинні обмеження. Однак повторного зупинення країни вже не буде.



Зараз в Україні зростає навантаження на медичну систему. У лікарнях перебуває 20 тисяч пацієнтів. МОЗ намагається збільшити кількість ліжок для хворих на коронавірус. Про це в ефірі "Свобода Слова" заявив Максим Степанов, повідомляє



За словами міністра, необхідно зупинити розповсюдження коронавірусу.



"У вівторок, 13 жовтня, на засіданні уряду будемо пропонувати більш жорсткі обмеження в країні. Але без будь-яких локдаунів та речей, які будуть зупиняти економіку. Другий локдаун не можливий", – підкреслив Степанов.



В Україні можуть надати максимум 52 тисячі місць у лікарнях для хворих на коронавірус. МОЗ намагається зменшити час перебування хворого у лікарняній палаті. Але тільки в тому випадку, коли у людини немає симптомів вірусу.



"Будь-яка медична система має межу. Ми можемо виділити свій максимум – 52 тисячі ліжок. Ми не можемо перестати лікувати інфаркти та інсульти", – зауважив міністр.



Про можливе загострення ситуації у листопаді



За словами Степанова неможливо, з одного боку, влаштовувати якісь заходи на десятки тисяч людей, а з іншого – говорити, чому така велика кількість людей перебуває в лікарнях.



"Так не буває. Або ми повністю дотримуємося правил і говоримо, що у нас є такі можливості медичної системи і коронавірус. Поки немає вакцини, ми маємо дотримуватись правил. Подобаються вони комусь, не подобаються – це правила", – заявив Степанов.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров'я12 жовтня заявив, що на засіданні уряду проситиме про жорсткіші карантинні обмеження. Однак повторного зупинення країни вже не буде.Зараз в Україні зростає навантаження на медичну систему. У лікарнях перебуває 20 тисяч пацієнтів. МОЗ намагається збільшити кількість ліжок для хворих на коронавірус. Про це в ефірі "Свобода Слова" заявив Максим Степанов, повідомляє 24 канал За словами міністра, необхідно зупинити розповсюдження коронавірусу."У вівторок, 13 жовтня, на засіданні уряду будемо пропонувати більш жорсткі обмеження в країні. Але без будь-яких локдаунів та речей, які будуть зупиняти економіку. Другий локдаун не можливий", – підкреслив Степанов.В Україні можуть надати максимум 52 тисячі місць у лікарнях для хворих на коронавірус. МОЗ намагається зменшити час перебування хворого у лікарняній палаті. Але тільки в тому випадку, коли у людини немає симптомів вірусу."Будь-яка медична система має межу. Ми можемо виділити свій максимум – 52 тисячі ліжок. Ми не можемо перестати лікувати інфаркти та інсульти", – зауважив міністр.За словами Степанова неможливо, з одного боку, влаштовувати якісь заходи на десятки тисяч людей, а з іншого – говорити, чому така велика кількість людей перебуває в лікарнях."Так не буває. Або ми повністю дотримуємося правил і говоримо, що у нас є такі можливості медичної системи і коронавірус. Поки немає вакцини, ми маємо дотримуватись правил. Подобаються вони комусь, не подобаються – це правила", – заявив Степанов.

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