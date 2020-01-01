Які професії будуть актуальними в Україні через 5-10 років: дані МОН





Про це йдеться в проєкті Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки, передає



Так, у МОН прогнозують, що в майбутньому "чисті" гуманітарні спеціальності відійдуть на другий план, а технічні, інженерні навпаки – будуть найбільш потрібними.



Окрім того, актуальними залишаться професії, пов’язані із забезпеченням здоров’я, навчанням, творчістю тощо, бо їх не зможуть замінити на автоматизовані системи. Також за оцінками світових експертів, найбільш потрібними за кілька років будуть фахівці, які можуть проєктувати, впроваджувати нову техніку і технології з урахуванням викликів майбутнього.



Які професії залишаться актуальними через 5-10 років:



- технології майбутнього – архітектор територій, фахівець з робототехніки, інженер-проєктувальник різного профілю, фахівець з 3D-друку, розробник та диспетчер безпілотних апаратів тощо;

- ІТ-технології та дані – проєктувальник «розумного середовища» та «розумних будівель», програміст, аналітик даних, фахівець-аналітик з кібербезпеки, розробник технологій блокчейн, розробник віртуальної або доповненої реальності, фахівець із цифрового контенту, цифровий лінгвіст;

- екологізація виробництва та життя – екоаналітик у будівництві, фахівець з альтернативної (сонячної, вітрової тощо) енергетики, ресайклінг-дизайнер, фахівці з "сіті-фермерства";

- здоров’я людини – біогенетик, біоінженер, біоінформатик, біофармаколог, телехірург, ІТ-лікар, медична сестра, фізіотерапевт, нейропсихолог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розвиток ІТ-сфери, екологічні проблеми та тенденція до нової індустрії за найближчі 5 –10 років змінять затребуваність найбільш потрібних професій.Про це йдеться в проєкті Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки, передає пресслужба Міносвіти.Так, у МОН прогнозують, що в майбутньому "чисті" гуманітарні спеціальності відійдуть на другий план, а технічні, інженерні навпаки – будуть найбільш потрібними.Окрім того, актуальними залишаться професії, пов’язані із забезпеченням здоров’я, навчанням, творчістю тощо, бо їх не зможуть замінити на автоматизовані системи. Також за оцінками світових експертів, найбільш потрібними за кілька років будуть фахівці, які можуть проєктувати, впроваджувати нову техніку і технології з урахуванням викликів майбутнього.Які професії залишаться актуальними через 5-10 років:– архітектор територій, фахівець з робототехніки, інженер-проєктувальник різного профілю, фахівець з 3D-друку, розробник та диспетчер безпілотних апаратів тощо;– проєктувальник «розумного середовища» та «розумних будівель», програміст, аналітик даних, фахівець-аналітик з кібербезпеки, розробник технологій блокчейн, розробник віртуальної або доповненої реальності, фахівець із цифрового контенту, цифровий лінгвіст;– екоаналітик у будівництві, фахівець з альтернативної (сонячної, вітрової тощо) енергетики, ресайклінг-дизайнер, фахівці з "сіті-фермерства";– біогенетик, біоінженер, біоінформатик, біофармаколог, телехірург, ІТ-лікар, медична сестра, фізіотерапевт, нейропсихолог.

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