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У Великобританії паби пропонують їжу, напої та інтернет людям, які працюють дистанційно

У Великобританії паби пропонують їжу, напої та інтернет людям, які працюють дистанційно
Британські паби заохочують людей працювати в їхніх закладах. Вони пропонують робоче місце, стабільний доступ до інтернету, а також гарячі страви та напої. Мета – подолати спад торгівлі, спричинений пандемією коронавірусу.

Так, власник одного з пабів розповів, що комендантська година, запроваджена урядом з метою приборкання другої хвилі COVID-19, серйозно вплинула на їхній товарообіг. Ба більше, це чудова можливість для людей, які втомилися працювати вдома, "змінити картинку" та внести нові барви у буденне життя, пише Business Insider.

"Ми сподіваємося, що ця ініціатива дозволить людям знову повернутися у соціум та не збожеволіти, дивлячись на ті самі чотири стіни", – сказала директорка пабу на північному заході міста Уоррінгтон Дженні Хатчінсон.

Чим мотивована ініціатива?
Ідея з’явилася за два тижні після того, як британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив комендантську годину з 22:00 у барах, пабах та ресторанах по всій країні, аби зупинити другу хвилю коронавірусу. Ба більше, він оголосив додаткові заходи для галузі: штраф у розмірі 200 фунтів стерлінгів (256 доларів) для офіціантів, які не носять масок.

Скільки коштує "робоче місце"?
Паб пропонує людям сплатити 12 фунтів стерлінгів (15 доларів) на день за необмежену каву або чай, підключення до інтернету та їжу.

Співвласник пабу "Farmers Arms" в Голдкліффі (штат Уельс) Крейг Лейт відзначив, що ініціатива отримала широку підтримку: люди почали активно бронювати місця в закладі. Він додав, що власники пабів наразі перебувають в режимі виживання і мають адаптовуватися до сучасних реалій.

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Теги: Великобританія, паб, робота
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