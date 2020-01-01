Ранок 13 жовтня: в Україні – 5 133 нових випадки коронавірусу, на Волині – 164

За останню добу в Україні виявили 5133 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 13 жовтня сягнула 270 587.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (439).На щастя, 2152 людини за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 116 562 українці.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 107 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 5 122.На Волині загалом захворіло 5 122 людини, з них за останню добу - 164. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 207 людей, шестеро - за останню добу.