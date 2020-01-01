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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 13 жовтня: в Україні – 5 133 нових випадки коронавірусу, на Волині – 164

Ранок 13 жовтня: в Україні – 5 133 нових випадки коронавірусу, на Волині – 164
За останню добу в Україні виявили 5133 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 13 жовтня сягнула 270 587.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (439).

На щастя, 2152 людини за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 116 562 українці.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 107 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 5 122.

На Волині загалом захворіло 5 122 людини, з них за останню добу - 164. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 207 людей, шестеро - за останню добу.

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Теги: РНБО, коронавірус, статистика
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