Ранок 13 жовтня: в Україні – 5 133 нових випадки коронавірусу, на Волині – 164
Сьогодні, 08:59
За останню добу в Україні виявили 5133 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 13 жовтня сягнула 270 587.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (439).
На щастя, 2152 людини за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 116 562 українці.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 107 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 5 122.
На Волині загалом захворіло 5 122 людини, з них за останню добу - 164. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 207 людей, шестеро - за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (439).
На щастя, 2152 людини за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 116 562 українці.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 107 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 5 122.
На Волині загалом захворіло 5 122 людини, з них за останню добу - 164. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 207 людей, шестеро - за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині найбільше хворіють на коронавірус учні і персонал шкіл
12 жовтень, 14:47
Голова райради на Волині захворів на коронавірус
12 жовтень, 14:36
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 13 жовтня
Сьогодні, 09:14
У центрі Луцька знайшли тіло молодого чоловіка
Сьогодні, 09:04
Ранок 13 жовтня: в Україні – 5 133 нових випадки коронавірусу, на Волині – 164
Сьогодні, 08:59
Волинські школярі підуть на канікули раніше, – Погуляйко
Сьогодні, 08:17