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Курс валют у Луцьку на 13 жовтня

Курс валют у Луцьку на 13 жовтня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.133, а продаж – 28.417.

Євро при купівлі становить – 32.988, продажу – 32.523.

Курс російського рубля: купівля – 0.328, продаж – 0.376.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.861, продаж – 7.530.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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