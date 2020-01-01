Курс валют у Луцьку на 13 жовтня
Сьогодні, 09:14
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.133, а продаж – 28.417.
Євро при купівлі становить – 32.988, продажу – 32.523.
Курс російського рубля: купівля – 0.328, продаж – 0.376.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.861, продаж – 7.530.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 32.988, продажу – 32.523.
Курс російського рубля: купівля – 0.328, продаж – 0.376.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.861, продаж – 7.530.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коли у Луцьку поставлять «розумні» зупинки і екрани
Сьогодні, 09:28
У Луцьку на перехресті перекинулась вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 13 жовтня
Сьогодні, 09:14
У центрі Луцька знайшли тіло молодого чоловіка
Сьогодні, 09:04