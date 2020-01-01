У Луцьку на перехресті перекинулась вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 09:20
Поблизу перехрестя вулиць Мамсурова та Будівельної у Луцьку перекинулась вантажівка.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами перекинувся КамАЗ з причепом, навантаженим буряками.
Ймовірно, водій не справився з керуванням на повороті або авто було перевантажене.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами перекинувся КамАЗ з причепом, навантаженим буряками.
Ймовірно, водій не справився з керуванням на повороті або авто було перевантажене.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коли у Луцьку поставлять «розумні» зупинки і екрани
Сьогодні, 09:28
У Луцьку на перехресті перекинулась вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 13 жовтня
Сьогодні, 09:14
У центрі Луцька знайшли тіло молодого чоловіка
Сьогодні, 09:04