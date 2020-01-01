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У Луцьку на перехресті перекинулась вантажівка. ФОТО

У Луцьку на перехресті перекинулась вантажівка. ФОТО
Поблизу перехрестя вулиць Мамсурова та Будівельної у Луцьку перекинулась вантажівка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами перекинувся КамАЗ з причепом, навантаженим буряками.

Ймовірно, водій не справився з керуванням на повороті або авто було перевантажене.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Деталі – згодом.

У Луцьку на перехресті перекинулась вантажівка. ФОТО
У Луцьку на перехресті перекинулась вантажівка. ФОТО
У Луцьку на перехресті перекинулась вантажівка. ФОТО
У Луцьку на перехресті перекинулась вантажівка. ФОТО

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Теги: вантажівка, буряки, Луцьк
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