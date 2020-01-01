У Луцьку на перехресті перекинулась вантажівка. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



За їхніми словами перекинувся КамАЗ з причепом, навантаженим буряками.



Ймовірно, водій не справився з керуванням на повороті або авто було перевантажене.



Інформації про постраждалих наразі немає.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу перехрестя вулиць Мамсурова та Будівельної у Луцьку перекинулась вантажівка.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.За їхніми словами перекинувся КамАЗ з причепом, навантаженим буряками.Ймовірно, водій не справився з керуванням на повороті або авто було перевантажене.Інформації про постраждалих наразі немає.Деталі – згодом.

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