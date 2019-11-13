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У Луцьку виявили імовірну рекламу наркотиків

У Луцьку виявили імовірну рекламу наркотиків
Інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Луцька знову виявили написи підозрілого змісту, що можуть бути назвами сайтів для продажу заборонених речовин.

Про це повідомили на сторінці Департаменту муніципальної варти у Facebook.

Зазначили, що написи виявили за такими адресами: просп. Перемоги, Молоді, Соборності та вул. Кравчука.

Аби запобігти популяризації вищезгаданих сайтів інспектори видали приписи балансоутримувачам будівель для вжиття невідкладних заходів з видалення небезпечної реклами.

Зауважимо, що у Луцьку регулярно проводять акції і заходи щодо боротьби із незаконною рекламою наркотиків і поширенням сайтів із продажу заборонених речовин, зокрема – акцію «Безпечний Луцьк».

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцькі патрульні затримали трьох осіб з наркотичними речовинами.

Довідково: відповідно до п.п.2.5.5.1.12 Правил благоустрою міста Луцька забороняється робити написи, малюнки та подряпини на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних, пам’ятниках та інших елементах благоустрою.

У Луцьку виявили імовірну рекламу наркотиків
У Луцьку виявили імовірну рекламу наркотиків
У Луцьку виявили імовірну рекламу наркотиків
У Луцьку виявили імовірну рекламу наркотиків
У Луцьку виявили імовірну рекламу наркотиків
У Луцьку виявили імовірну рекламу наркотиків


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Теги: наркотики, Луцьк, реклама, написи, муніципальна варта
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Коментарі 1
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