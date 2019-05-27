У Луцьку рекламуватимуть Стир

Луцьк рекламуватиме річки, що протікають територією міста.Про це йшлося у вівторок, 13 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.Начальниця управління міжнародного співробітництва та проектної діяльностірозповіла, що місто подало мікропроект на грантовий конкурс щодо промоції та захисту природної системи міських річок та прибережних територій у рамках співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Луцьк став переможцем і отримає близько 29 тисяч євро на реалізацію заходів у 2021 році.У місті планують провести ознакування об’єктів природної спадщини, ремонт і облаштування «інформаційного пірсу» на річці Стир, промоцію річок.