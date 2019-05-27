У Луцьку рекламуватимуть Стир
Сьогодні, 09:43
Луцьк рекламуватиме річки, що протікають територією міста.
Про це йшлося у вівторок, 13 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальниця управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Вікторія Гомонець розповіла, що місто подало мікропроект на грантовий конкурс щодо промоції та захисту природної системи міських річок та прибережних територій у рамках співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Луцьк став переможцем і отримає близько 29 тисяч євро на реалізацію заходів у 2021 році.
У місті планують провести ознакування об’єктів природної спадщини, ремонт і облаштування «інформаційного пірсу» на річці Стир, промоцію річок.
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Про це йшлося у вівторок, 13 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальниця управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Вікторія Гомонець розповіла, що місто подало мікропроект на грантовий конкурс щодо промоції та захисту природної системи міських річок та прибережних територій у рамках співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Луцьк став переможцем і отримає близько 29 тисяч євро на реалізацію заходів у 2021 році.
У місті планують провести ознакування об’єктів природної спадщини, ремонт і облаштування «інформаційного пірсу» на річці Стир, промоцію річок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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