вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку рекламуватимуть Стир

У Луцьку рекламуватимуть Стир
Луцьк рекламуватиме річки, що протікають територією міста.

Про це йшлося у вівторок, 13 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Начальниця управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Вікторія Гомонець розповіла, що місто подало мікропроект на грантовий конкурс щодо промоції та захисту природної системи міських річок та прибережних територій у рамках співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Луцьк став переможцем і отримає близько 29 тисяч євро на реалізацію заходів у 2021 році.

У місті планують провести ознакування об’єктів природної спадщини, ремонт і облаштування «інформаційного пірсу» на річці Стир, промоцію річок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Стир, Луцьк, річка, реклама
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шість людей померли і 164 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:24
21-річного наркозлочинця з Рівненщини затримали у Луцьку
Сьогодні, 10:15
У Луцьку рекламуватимуть Стир
Сьогодні, 09:43
У Луцьку виявили імовірну рекламу наркотиків
Сьогодні, 09:40
Коли у Луцьку поставлять «розумні» зупинки і екрани
Сьогодні, 09:28
Схожі новини
Прибережну смугу Стиру у Луцьку планують прибрати від дерев за майже 200 тисяч Прибережну смугу Стиру у Луцьку планують прибрати від дерев за майже 200 тисяч
20 квітень, 11:25
У Луцьку немає грошей на очищення Стиру від мулу У Луцьку немає грошей на очищення Стиру від мулу
27 травень, 2019, 16:28
Лучанин показав вражаючі фото заплави річки Стир Лучанин показав вражаючі фото заплави річки Стир
09 жовтень, 2018, 08:49
Екскурсії Стиром на катері: ціни і маршрут. ФОТО Екскурсії Стиром на катері: ціни і маршрут. ФОТО
10 липень, 2018, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Парад костюмів, дискотека монстрів і знижки до 70%: як у «ПортCity» відзначатимуть Halloween*
Сьогодні, 11:06
 0
У селі на Волині згорів піднавіс з 4-ма тоннами зерна
Сьогодні, 10:57
 0
Молодий волинянин під час пожежі у будинку отримав страшні опіки
Сьогодні, 10:52
 0
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста
Сьогодні, 10:38
 0
Шість людей померли і 164 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:24
 0
Медіа
відео
1/8