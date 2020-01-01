Завалив гіллям і добудував сходи: у Луцьку покарають власника квартири-«трансформера»





Про це



Так, мешканці будинку на вул. Ковельській, 3 вирішили трохи переоблаштувати власне помешкання під приміщення комерційного характеру.



Під час проведення ремонтних робіт відповідальні особи здійснили порушення п.п.2.5.5.1.1, 2.5.5.1.2, 2.5.5.1.13 Правил благоустрою міста Луцька, тому інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста склав протоколи про адміністративне правопорушення за засмічення території загального користування та самовільне встановлення конструкції сходів.

Також видав 3 приписи з вимогою прибрати звалища сміття та гілля у встановлені терміни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Департаменту муніципальної варти міста Луцька виявили факти самовільного переоблаштування квартири під нежитлове приміщення.Про це повідомили на сторінці установи у Facebppk.Так, мешканці будинку на вул. Ковельській, 3 вирішили трохи переоблаштувати власне помешкання під приміщення комерційного характеру.Під час проведення ремонтних робіт відповідальні особи здійснили порушення п.п.2.5.5.1.1, 2.5.5.1.2, 2.5.5.1.13 Правил благоустрою міста Луцька, тому інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста склав протоколи про адміністративне правопорушення за засмічення території загального користування та самовільне встановлення конструкції сходів.Також видав 3 приписи з вимогою прибрати звалища сміття та гілля у встановлені терміни.

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