21-річного наркозлочинця з Рівненщини затримали у Луцьку





При собі 21-річний наркозлочинець, житель Рівненської області, мав 30 г психотропної речовини «PVP Альфа». Психотропи правоохоронці вилучили та направили на відповідні експертизи, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Правопорушника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.



До слова, наркозлочинцю загрожує до десяти років позбавлення волі.





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