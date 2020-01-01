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21-річного наркозлочинця з Рівненщини затримали у Луцьку

21-річного наркозлочинця з Рівненщини затримали у Луцьку
Працівники управління боротьби з наркозлочинністю виявили чоловіка з особливо небезпечною психотропною речовиною 12 жовтня близько 18 години у Луцьку.

При собі 21-річний наркозлочинець, житель Рівненської області, мав 30 г психотропної речовини «PVP Альфа». Психотропи правоохоронці вилучили та направили на відповідні експертизи, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Правопорушника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

До слова, наркозлочинцю загрожує до десяти років позбавлення волі.


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Теги: наркозлочинець, Луцьк
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