За тиждень на Волині рибалки-браконьєри завдали збитків на майже 1,5 тисячі гривень
Сьогодні, 14:25
У період з 5 по 12 жовтня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 21 порушення законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.
Про це повідомляє пресслужба рибпатруля Волині.
Так, склали 14 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства) та сім - за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення).
«За даний період на порушників наклали 748 гривень штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 1 445 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили три кілограми водних біоресурсів. Також вилучили чотири одиниці заборонених знарядь лову», – повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Крім цього, сім адміністративних справ передали до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.
Для прикладу, восьмого жовтня під час рибоохоронного рейду на водному об’єкті, поблизу села Скірче Горохівського району Волинської області, викрили грубе порушення Правил рибальства. Близько 10 ранку виявили громадянина, що здійснював вилов риби забороненим знаряддям лову. За допомогою мисинової сітки порушник встиг зловити рибу: щука – 4 екз., карась сріблястий – 5 екз.
Своїми діями він завдав збитків рибному господарству України у розмірі 1 445 грн.
На особу склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили в суд для притягнення порушника до відповідальності. Сітку вилучили.
Довідкова інформація: За вилов риби забороненими знаряддями лову на порушника чекає адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення Правил рибальства), а саме накладення штрафу від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих живих ресурсів. Порушення згідно порядку збуту водних біоресурсів тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з можливою конфіскацією.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба рибпатруля Волині.
Так, склали 14 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства) та сім - за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення).
«За даний період на порушників наклали 748 гривень штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 1 445 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили три кілограми водних біоресурсів. Також вилучили чотири одиниці заборонених знарядь лову», – повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Крім цього, сім адміністративних справ передали до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.
Для прикладу, восьмого жовтня під час рибоохоронного рейду на водному об’єкті, поблизу села Скірче Горохівського району Волинської області, викрили грубе порушення Правил рибальства. Близько 10 ранку виявили громадянина, що здійснював вилов риби забороненим знаряддям лову. За допомогою мисинової сітки порушник встиг зловити рибу: щука – 4 екз., карась сріблястий – 5 екз.
Своїми діями він завдав збитків рибному господарству України у розмірі 1 445 грн.
На особу склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили в суд для притягнення порушника до відповідальності. Сітку вилучили.
Довідкова інформація: За вилов риби забороненими знаряддями лову на порушника чекає адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення Правил рибальства), а саме накладення штрафу від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих живих ресурсів. Порушення згідно порядку збуту водних біоресурсів тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з можливою конфіскацією.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На дорозі Київ-Ковель – аварія з потерпілими
Сьогодні, 14:43
Двом волинянам, які вдерлись до будинку і вкрали у господаря телефон та тюнер, «світить» до 12 років тюрми
Сьогодні, 14:30
За тиждень на Волині рибалки-браконьєри завдали збитків на майже 1,5 тисячі гривень
Сьогодні, 14:25
«Через прикордонне розташування «Велике будівництво» стратегічно важливе для Волині», – Ігор Лісовський, кандидат в депутати облради від «Слуги Народу»*
Сьогодні, 14:10
ВНУ імені Лесі Українки переходить на дистанційне навчання
Сьогодні, 13:51