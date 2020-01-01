За тиждень на Волині рибалки-браконьєри завдали збитків на майже 1,5 тисячі гривень

У період з 5 по 12 жовтня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 21 порушення законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.Про це повідомляє пресслужба рибпатруля Волині.Так, склали 14 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства) та сім - за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення).«За даний період на порушників наклали 748 гривень штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 1 445 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили три кілограми водних біоресурсів. Також вилучили чотири одиниці заборонених знарядь лову», – повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляКрім цього, сім адміністративних справ передали до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.Для прикладу, восьмого жовтня під час рибоохоронного рейду на водному об’єкті, поблизу села Скірче Горохівського району Волинської області, викрили грубе порушення Правил рибальства. Близько 10 ранку виявили громадянина, що здійснював вилов риби забороненим знаряддям лову. За допомогою мисинової сітки порушник встиг зловити рибу: щука – 4 екз., карась сріблястий – 5 екз.Своїми діями він завдав збитків рибному господарству України у розмірі 1 445 грн.На особу склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили в суд для притягнення порушника до відповідальності. Сітку вилучили.