«Карамельні» оселі для кожного: як у Луцьку зводять «Caramel Residence». ФОТО*





Архітектори на противагу міській сірості зробили «карамельний» ЖК яскравим острівцем та зеленою оазою посеред обласного центру. До того ж, на території житлового комплексу, без перебільшення, є все, що потрібно для комфортного проживання, поблизу - магазини, кав'ярні, ринок, зупинки громадського транспорту і навіть парк.



У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися



У багатоповерхівці, що на вулиці Конякіна, 3Б, майстри завершили усі етапи будівництва і облаштували територію довкола. У кожному з помешкань встановили двоконтурні газові котли фірми Vaillant, панельні радіатори, високоякісні енергозберігаючі металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом. Відтак відмовилися від популярних нині тонованих вікон, які поглинають світло і знижують рівень прогрівання приміщень. Окрім того, усі квартири облаштували вхідними броньованими дверима, аби у «карамельному» будинку було не лише красиво і комфортно, але й безпечно та екологічно, адже основні несучі конструкції у будівлі зводили із червоної цегли, також фахівці використовували цементно-вапняну штукатурку, до складу якої входять природні мінеральні матеріали. Тож щасливі власники осель активно обживають омріяні «квадрати».



Нових обрисів набув будинок, що на Конякіна, 3В. Тут спеціалісти встановили вікна та двері, залили стяжки, завершили штукатурні і сантехнічні роботи, у двох секціях. До багатоповерхівки повністю підвели зовнішні комунікації. Тепер же фахівці приступили до монтажу ліфтів. Триває оздоблення сходових кліток у першій та другій секціях, а за тиждень будинок повністю пофарбують у соковитий колір.



У четвертому будинку «Caramel Residence» - на Конякіна, 3Г – уже стоять всі вікна, у першому та другому під'їздах «карамельки» завершили електромонтажні роботи, майже на фініші - перекриття покрівлі. Також спеціалісти розпочинають штукатурні роботи всередині новобудови. Попри масштаби будівництва, біля будинків «В» та «Г» вже зробили основу під влаштування асфальту та встановили бордюри.



Не припиняють трудитися й над двома новими будинками ЖК «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Д та 3Ж. У першій секції будинку «Г» зводять 6-ий поверх, а в другій - 7-ий. У будинку на Конякіна, 3Ж перекривають підвал і розпочинатимуть цегляну кладку у трьох секціях.



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