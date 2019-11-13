У Луцьку відбувся чемпіонат області з художньої гімнастики. ФОТО

11 жовтня 2020 року у Луцьку відбувся чемпіонат Волинської області з художньої гімнастики у різних категоріях за програмою обласної спартакіади “Волинь спортивна — 2020”.Змагання були відбірковими до чемпіонату України, який відбудеться 18-21 жовтня в місті Ужгород і проводились у спортивному залі ДЮСШ №3, - інформує Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.За підсумками виступів серед спортивних шкіл перше місце виборола КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.Отже, переможницями стали:Перше місце здобулау віковій групі 2004 року народження, вихованиця КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради.Друге місце –у віковій групі 2003 року народження, учениця ДЮСШ № 2.Третє місце –у віковій групі 2004 року народження, вихованиця СК «Спорт – Естет».У віковій групі 2005 року народження призові місця посіли:Перше місце –, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.Друге місце –, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.Третє місце –, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.У віковій групі 2006 року народження:Перше місце –, ДЮСШ №2 Луцької міської ради.Друге місце –, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.Третє місце –, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.У віковій групі 2007 року народження:Перше місце –, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.Друге місце –, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.Третє місце розділили –та, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.У віковій групі 2008 року народження:Перше місце –, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.Друге місце –, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.Третє місце –, ДЮСШ №2 Луцької міської ради.