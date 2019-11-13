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У Луцьку відбувся чемпіонат області з художньої гімнастики. ФОТО

У Луцьку відбувся чемпіонат області з художньої гімнастики. ФОТО
11 жовтня 2020 року у Луцьку відбувся чемпіонат Волинської області з художньої гімнастики у різних категоріях за програмою обласної спартакіади “Волинь спортивна — 2020”.

Змагання були відбірковими до чемпіонату України, який відбудеться 18-21 жовтня в місті Ужгород і проводились у спортивному залі ДЮСШ №3, - інформує Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

За підсумками виступів серед спортивних шкіл перше місце виборола КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.

Отже, переможницями стали:

Перше місце здобула Сцьольна Анна у віковій групі 2004 року народження, вихованиця КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради.
Друге місце – Кротік Богдана у віковій групі 2003 року народження, учениця ДЮСШ № 2.
Третє місце – Левкович Єлизавета у віковій групі 2004 року народження, вихованиця СК «Спорт – Естет».

У віковій групі 2005 року народження призові місця посіли:

Перше місце – Іваник Дарія, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Друге місце – Смаглюк Олександара, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Третє місце – Хилюк Марія, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
У віковій групі 2006 року народження:
Перше місце – Ющак Олександра, ДЮСШ №2 Луцької міської ради.
Друге місце – Омельчук Вікторія, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Третє місце – Курносова Емма, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.

У віковій групі 2007 року народження:
Перше місце – Стрижеус Олександра, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Друге місце – Філімонова Поліна, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Третє місце розділили – Шевченко Соломія, Щурук Анна та Поліщук Уляна, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.

У віковій групі 2008 року народження:

Перше місце – Матвєєва Анна, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Друге місце – Калиш Валерія, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Третє місце – Петровська Юлія, ДЮСШ №2 Луцької міської ради.

У Луцьку відбувся чемпіонат області з художньої гімнастики. ФОТО
У Луцьку відбувся чемпіонат області з художньої гімнастики. ФОТО
У Луцьку відбувся чемпіонат області з художньої гімнастики. ФОТО
У Луцьку відбувся чемпіонат області з художньої гімнастики. ФОТО
У Луцьку відбувся чемпіонат області з художньої гімнастики. ФОТО
У Луцьку відбувся чемпіонат області з художньої гімнастики. ФОТО


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Теги: художня гімнастика, переможці
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