У Луцьку відбувся чемпіонат області з художньої гімнастики. ФОТО
Сьогодні, 11:22
11 жовтня 2020 року у Луцьку відбувся чемпіонат Волинської області з художньої гімнастики у різних категоріях за програмою обласної спартакіади “Волинь спортивна — 2020”.
Змагання були відбірковими до чемпіонату України, який відбудеться 18-21 жовтня в місті Ужгород і проводились у спортивному залі ДЮСШ №3, - інформує Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
За підсумками виступів серед спортивних шкіл перше місце виборола КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Отже, переможницями стали:
Перше місце здобула Сцьольна Анна у віковій групі 2004 року народження, вихованиця КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради.
Друге місце – Кротік Богдана у віковій групі 2003 року народження, учениця ДЮСШ № 2.
Третє місце – Левкович Єлизавета у віковій групі 2004 року народження, вихованиця СК «Спорт – Естет».
У віковій групі 2005 року народження призові місця посіли:
Перше місце – Іваник Дарія, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Друге місце – Смаглюк Олександара, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Третє місце – Хилюк Марія, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
У віковій групі 2006 року народження:
Перше місце – Ющак Олександра, ДЮСШ №2 Луцької міської ради.
Друге місце – Омельчук Вікторія, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Третє місце – Курносова Емма, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
У віковій групі 2007 року народження:
Перше місце – Стрижеус Олександра, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Друге місце – Філімонова Поліна, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Третє місце розділили – Шевченко Соломія, Щурук Анна та Поліщук Уляна, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
У віковій групі 2008 року народження:
Перше місце – Матвєєва Анна, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Друге місце – Калиш Валерія, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Третє місце – Петровська Юлія, ДЮСШ №2 Луцької міської ради.
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Змагання були відбірковими до чемпіонату України, який відбудеться 18-21 жовтня в місті Ужгород і проводились у спортивному залі ДЮСШ №3, - інформує Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
За підсумками виступів серед спортивних шкіл перше місце виборола КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Отже, переможницями стали:
Перше місце здобула Сцьольна Анна у віковій групі 2004 року народження, вихованиця КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради.
Друге місце – Кротік Богдана у віковій групі 2003 року народження, учениця ДЮСШ № 2.
Третє місце – Левкович Єлизавета у віковій групі 2004 року народження, вихованиця СК «Спорт – Естет».
У віковій групі 2005 року народження призові місця посіли:
Перше місце – Іваник Дарія, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Друге місце – Смаглюк Олександара, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Третє місце – Хилюк Марія, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
У віковій групі 2006 року народження:
Перше місце – Ющак Олександра, ДЮСШ №2 Луцької міської ради.
Друге місце – Омельчук Вікторія, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Третє місце – Курносова Емма, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
У віковій групі 2007 року народження:
Перше місце – Стрижеус Олександра, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Друге місце – Філімонова Поліна, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Третє місце розділили – Шевченко Соломія, Щурук Анна та Поліщук Уляна, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
У віковій групі 2008 року народження:
Перше місце – Матвєєва Анна, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Друге місце – Калиш Валерія, КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради.
Третє місце – Петровська Юлія, ДЮСШ №2 Луцької міської ради.
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