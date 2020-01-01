Очільниця управління освіти Луцькради повідомила, коли школярі підуть на канікули





Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини Зіновія Лещенко.



Проте, зі слів Лещенко, кожна школа має право приймати рішення про початок канікул. Тож у навчальних закладах, де ситуація гірша, можуть запровадити канікули раніше.



«Але загалом, згідно з розпорядженням, луцькі школи підуть на планові канікули з 21 жовтня», - повідомила начальниця управління освіти міської ради.



Раніше голова Волинської ОДА інформував, що канікули у школах Волинської області почнуться 15 жовтня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відповідно до рекомендацій МОЗ і обласного лабораторного центру, канікули у школах Луцька розпочнуться з 21 жовтня.Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця управління освіти Луцької міської радиПроте, зі слів Лещенко, кожна школа має право приймати рішення про початок канікул. Тож у навчальних закладах, де ситуація гірша, можуть запровадити канікули раніше.«Але загалом, згідно з розпорядженням, луцькі школи підуть на планові канікули з 21 жовтня», - повідомила начальниця управління освіти міської ради.Раніше голова Волинської ОДА інформував, що канікули

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