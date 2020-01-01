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Очільниця управління освіти Луцькради повідомила, коли школярі підуть на канікули

Очільниця управління освіти Луцькради повідомила, коли школярі підуть на канікули
Відповідно до рекомендацій МОЗ і обласного лабораторного центру, канікули у школах Луцька розпочнуться з 21 жовтня.

Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.

Проте, зі слів Лещенко, кожна школа має право приймати рішення про початок канікул. Тож у навчальних закладах, де ситуація гірша, можуть запровадити канікули раніше.

«Але загалом, згідно з розпорядженням, луцькі школи підуть на планові канікули з 21 жовтня», - повідомила начальниця управління освіти міської ради.

Раніше голова Волинської ОДА інформував, що канікули у школах Волинської області почнуться 15 жовтня.

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Теги: планові канікули, Луцьк, школи
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