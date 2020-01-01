Очільниця управління освіти Луцькради повідомила, коли школярі підуть на канікули
Сьогодні, 11:24
Відповідно до рекомендацій МОЗ і обласного лабораторного центру, канікули у школах Луцька розпочнуться з 21 жовтня.
Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.
Проте, зі слів Лещенко, кожна школа має право приймати рішення про початок канікул. Тож у навчальних закладах, де ситуація гірша, можуть запровадити канікули раніше.
«Але загалом, згідно з розпорядженням, луцькі школи підуть на планові канікули з 21 жовтня», - повідомила начальниця управління освіти міської ради.
Раніше голова Волинської ОДА інформував, що канікули у школах Волинської області почнуться 15 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.
Проте, зі слів Лещенко, кожна школа має право приймати рішення про початок канікул. Тож у навчальних закладах, де ситуація гірша, можуть запровадити канікули раніше.
«Але загалом, згідно з розпорядженням, луцькі школи підуть на планові канікули з 21 жовтня», - повідомила начальниця управління освіти міської ради.
Раніше голова Волинської ОДА інформував, що канікули у школах Волинської області почнуться 15 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коли у Володимирі розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 11:47
15-16 жовтня буде понижений тиск води у мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька
Сьогодні, 11:46
Очільниця управління освіти Луцькради повідомила, коли школярі підуть на канікули
Сьогодні, 11:24
У Луцьку відбувся чемпіонат області з художньої гімнастики. ФОТО
Сьогодні, 11:22
Тягнув собі угодних, не контролював навчання: міністерська «ревізія» перевірила роботу ректора Савчука
Сьогодні, 11:11