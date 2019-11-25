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15-16 жовтня буде понижений тиск води у мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька

15-16 жовтня буде понижений тиск води у мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька
У районі ЛПЗ два дні буде знижений тиск води.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал»

Зазначається, що 15 жовтня з 9:00 до 23:00 та 16 жовтня до обіду буде понижено тиск води в районі заводу ЛПЗ у зв’язку із заміною ділянки аварійного водогону сирої води діаметром 600 мм.

Пониження тиску води торкнеться населених пунктів Вересневе, Боратин, Новостав, Вербаїв, Голишів, району ЛПЗ і вулиці Львівської.

Також зауважують, що водопостачання не припиниться повністю, але через низький тиск на верхніх поверхах воно може бути тимчасово відсутнім. На перших поверхах напір водопостачання буде значно слабшим.

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Теги: вода, тиск, ЛПЗ, Луцьк
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