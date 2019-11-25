15-16 жовтня буде понижений тиск води у мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька

У районі ЛПЗ два дні буде знижений тиск води.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал»Зазначається, що 15 жовтня з 9:00 до 23:00 та 16 жовтня до обіду буде понижено тиск води в районі заводу ЛПЗ у зв’язку із заміною ділянки аварійного водогону сирої води діаметром 600 мм.Пониження тиску води торкнеться населених пунктів Вересневе, Боратин, Новостав, Вербаїв, Голишів, району ЛПЗ і вулиці Львівської.Також зауважують, що водопостачання не припиниться повністю, але через низький тиск на верхніх поверхах воно може бути тимчасово відсутнім. На перших поверхах напір водопостачання буде значно слабшим.