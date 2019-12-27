Студентка з Волині, яка вбила свою новонароджену дитину, не сидітиме у тюрмі





Суд призначив їй рік тюремного ув’язнення, однак звільнив від відбування покарання, - пише видання



Зазначається, що Ярослава Н. родом із Ковеля, зараз навчається в Українській академії друкарства. Дівчина нікому не повідомляла про свою вагітність та не була на обліку в поліклініці. Наприкінці лютого 2020 року в орендованій квартирі 20-річна дівчина самостійно народила дитину. Після пологів дівчинка була живою, але Ярослава Н. перерізала пуповину, поклала дитину у пакет та зав’язала його. Відтак дитина задихнулась та померла.



Щоб приховати вбивство, дівчина поклала пакет із мертвим немовлям у шафу квартири, у якій жила. Наступного дня сусідки дівчини викликали їй «швидку допомогу», а медики вже повідомили про цей випадок поліцію.



У судовому засіданні дівчина визнала свою провину та сказала, що думала, що дитина уже народилась мертвою.



Дослідивши усі докази у цій справі, суддя ​ визнав дівчину винною у вбивстві своєї новонародженої дитини, призначивши їй рік тюремного ув’язнення. Однак її звільнили від відбування покарання, встановивши рік іспитового терміну. Упродовж цього часу дівчина має періодично з’являтись до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну свого місця праці чи житла, не виїздити без дозволу за кордон.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Личаківський районний суд Львова визнав винною 20-річну студентку Української академії друкарства у вбивстві своєї новонародженої дитини.Суд призначив їй рік тюремного ув’язнення, однак звільнив від відбування покарання, - пише видання Zaxid.net Зазначається, що Ярослава Н. родом із Ковеля, зараз навчається в Українській академії друкарства. Дівчина нікому не повідомляла про свою вагітність та не була на обліку в поліклініці. Наприкінці лютого 2020 року в орендованій квартирі 20-річна дівчина самостійно народила дитину. Після пологів дівчинка була живою, але Ярослава Н. перерізала пуповину, поклала дитину у пакет та зав’язала його. Відтак дитина задихнулась та померла.Щоб приховати вбивство, дівчина поклала пакет із мертвим немовлям у шафу квартири, у якій жила. Наступного дня сусідки дівчини викликали їй «швидку допомогу», а медики вже повідомили про цей випадок поліцію.У судовому засіданні дівчина визнала свою провину та сказала, що думала, що дитина уже народилась мертвою.Дослідивши усі докази у цій справі, суддя ​ визнав дівчину винною у вбивстві своєї новонародженої дитини, призначивши їй рік тюремного ув’язнення. Однак її звільнили від відбування покарання, встановивши рік іспитового терміну. Упродовж цього часу дівчина має періодично з’являтись до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну свого місця праці чи житла, не виїздити без дозволу за кордон.

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