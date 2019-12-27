вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Студентка з Волині, яка вбила свою новонароджену дитину, не сидітиме у тюрмі

Студентка з Волині, яка вбила свою новонароджену дитину, не сидітиме у тюрмі
Личаківський районний суд Львова визнав винною 20-річну студентку Української академії друкарства у вбивстві своєї новонародженої дитини.

Суд призначив їй рік тюремного ув’язнення, однак звільнив від відбування покарання, - пише видання Zaxid.net.

Зазначається, що Ярослава Н. родом із Ковеля, зараз навчається в Українській академії друкарства. Дівчина нікому не повідомляла про свою вагітність та не була на обліку в поліклініці. Наприкінці лютого 2020 року в орендованій квартирі 20-річна дівчина самостійно народила дитину. Після пологів дівчинка була живою, але Ярослава Н. перерізала пуповину, поклала дитину у пакет та зав’язала його. Відтак дитина задихнулась та померла.

Щоб приховати вбивство, дівчина поклала пакет із мертвим немовлям у шафу квартири, у якій жила. Наступного дня сусідки дівчини викликали їй «швидку допомогу», а медики вже повідомили про цей випадок поліцію.

У судовому засіданні дівчина визнала свою провину та сказала, що думала, що дитина уже народилась мертвою.

Дослідивши усі докази у цій справі, суддя ​ визнав дівчину винною у вбивстві своєї новонародженої дитини, призначивши їй рік тюремного ув’язнення. Однак її звільнили від відбування покарання, встановивши рік іспитового терміну. Упродовж цього часу дівчина має періодично з’являтись до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну свого місця праці чи житла, не виїздити без дозволу за кордон.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, уродженка, студентка, вбивство, немовля, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Причетні щонайменше до 18 випадків: двоє волинян розраховувалися у магазинах фальшивими грошима. ФОТО
Сьогодні, 12:18
Студентка з Волині, яка вбила свою новонароджену дитину, не сидітиме у тюрмі
Сьогодні, 12:11
Коли у Володимирі розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 11:47
15-16 жовтня буде понижений тиск води у мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька
Сьогодні, 11:46
Очільниця управління освіти Луцькради повідомила, коли школярі підуть на канікули
Сьогодні, 11:24
Схожі новини
На Рівненщині судять жінку з Волині, яка задушила чоловіка та запхала його в бочку На Рівненщині судять жінку з Волині, яка задушила чоловіка та запхала його в бочку
27 грудень, 2019, 14:44
Суд у справі Литкіної перенесли через ДТП адвоката та хворобу підозрюваного Суд у справі Литкіної перенесли через ДТП адвоката та хворобу підозрюваного
17 січень, 2019, 17:17
Випадкове вбивство: волинянин проведе в тюрмі 8 років за п’яну різанину Випадкове вбивство: волинянин проведе в тюрмі 8 років за п’яну різанину
13 лютий, 2017, 11:53
І хабар конфіскували, і 17 000 штрафу виписали: у Ковелі покарали горе-водія І хабар конфіскували, і 17 000 штрафу виписали: у Ковелі покарали горе-водія
12 жовтень, 20:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Причетні щонайменше до 18 випадків: двоє волинян розраховувалися у магазинах фальшивими грошима. ФОТО
Сьогодні, 12:18
 0
Студентка з Волині, яка вбила свою новонароджену дитину, не сидітиме у тюрмі
Сьогодні, 12:11
 0
Коли у Володимирі розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 11:47
 0
15-16 жовтня буде понижений тиск води у мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька
Сьогодні, 11:46
 0
Очільниця управління освіти Луцькради повідомила, коли школярі підуть на канікули
Сьогодні, 11:24
 0
Медіа
відео
1/8