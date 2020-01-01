Жовтий дим, супергерої і райські яблука: як на «Супернові» святкували День сусіда. ФОТО*





Феєричні шоу, музика, розіграші подарунків – святкова атмосфера дозволяє сусідам не просто познайомитися одне з одним і потоваришувати, а повністю змінити розуміння процесу “бути вдома”, - йдеться на сайті забудовника.



Для сучасних людей, які живуть в багатоповерхівках, бути вдома означає – бути в своїх чотирьох стінах. Проте “Інвестор” показує мешканцям, що їхній дім - набагато більший. Їхній дім - це вся територія ЖК, де можна влаштувати неабияку вечірку на кілька сотень людей!



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“Ми не вперше організовуємо День доброго сусіда і переконалися, наскільки цей захід позитивно впливає на атмосферу серед мешканців та допомагає їм налагодити спілкування. Мова не тільки про емоції, хоча вони теж дуже важливі. “Інвестор” завжди з великою любов’ю ставиться до своїх проектів і нам важливо передати цей особливий дух. Але є і досить практична мета такого заходу. Люди знайомляться, знаходять спільні інтереси - хтось у бізнесі, а хтось і серед захоплень - і надалі підтримують одне одного. Якісно збудувати будинок - це важлива справа, але компанія “Інвестор” робить набагато більше. У своїх ЖК ми будуємо атмосферу комфорту та добросусідства”, - розповіла керівниця відділу продажів та маркетингу Ірина Новосад.



Спершу свято почалося для найменших мешканців “Супернови”. На дитячому майданчику з’явилися аніматори, і впродовж двох годин розважали малюків конкурсами та іграми.



А ще - провели майстер-клас із твістингу. Тобто - вчили малюків скручувати повітряні кульки у фігурки тваринок, квітів тощо.



“Може, це прозвучить дивно, але дитячий майданчик “Супернови” - одна з причин, чому ми купили квартиру саме тут. Я побачила, які тут дуже якісні гойдалки, що це - не китайський “ширпотреб”, який розвалиться за пів року, а на землі - надійне покриття, завдяки якому дитина не травмується. І я зрозуміла, що можу на сто відсотків довіряти забудовнику, який звертає увагу на такі деталі і так відповідально ставиться до вибору навіть дитячого майданчика”, - розповіла Ірина, мама одного із малюків, які бавилися на майданчику з супергероями.



А ще під час свята працювала дитяча інтерактивна зона від лицарського клубу “Айна Бера”. Хоча можливістю стріляти із лука користувалися не тільки малюки...



Наприкінці п’ятничного робочого дня особлива втіха на святі - фуд-корт. Вишуканими закусками і гарячими напоями пригощав гастробар “Не Про Хліб”. Профітролі, міні-тарти, круасани, слойки, французькі булочки - сінабони… І все це - з різноманітними начинками та просто із пекарні закладу!



Офіційно відкрили захід… ролери! Команда Lutsk Style представила ролер-шоу із прапорами, складними трюками (перестрибували одне через одного!), а наприкінці - додали вау-ефекту за допомогою димових шашок жовтого кольору, який є брендовим у компанії “Інвестор”.



До речі, після виступу ролери відзначити хорошу якість бруківки, якою викладена територія навколо “Супернови” (це безшовна бруківка “Піксель” - компанії Le Bruk). Тож мешканці ЖК можуть сміливо братися за ролики чи навіть самокати: поруч є всі умови для такого дозвілля.



Із Днем сусіда мешканців привітали директор Будівельної компанії “Інвестор” Андрій Разумовський, генеральний підрядник будівництва Сергій Стрихарчук та керівниця житлового кооперативу Тетяна Ляшенко.



“Супернова” була нашою великою задумкою. Багато людей скептично ставилися до цього проекту, інші забудовники - відмовляли, казали, що в нас нічого не вийде. Але ми були впевнені в іншому. Хоча, чесно кажучи, і дуже переживали, щоб все вийшло. Сьогодні ми горді від того, якою є “Супернова”. Дякуємо вам, що обрали цей житловий комплекс”, - зазначив Андрій Разумовський.



“Це - наш наймасштабніший проект, і ми втілювали його з великою відповідальністю та бажанням, щоб вам - майбутнім мешканцям - було комфортно тут жити”, - зауважив Сергій Стрихарчук.



Після виступів керівники проекту запросили усіх висадити дерева. Це - вже теж традиційна акція для компанії “Інвестор”. Кожне свято та кожен захід обов’язково супроводжуються озелененням території.



Кілька десятків декоративних берізок, слив та райських яблунь висадили між третім та четвертим будинками. Тепер на території “Супернови” - ще один сквер.



Відпочинок повинен бути веселим, але і - корисним. Мабуть, саме так вважають в компанії “Інвестор”, адже запросили на свято чимало партнерів - компанії, які працюють над тим, щоб робити житло сучасним, гарним та індивідуальним. Мешканці мали змогу ознайомитись із їхніми послугами та отримати консультації.



Зокрема, були присутні: лабораторія сучасного дизайну “isbelab”, професійна дизайнстудія “Panda”, дизайнерки Юлія Бузюн та Ліна Горошко, магазин “Led освітлення”, компанія з виготовлення кухонь під ключ “Марксон”, компанія із монтажу натяжних стель “Artvision”, сервіс доставки оригінальних товарів шведського бренду IKEA з Польщі в Україну “Ikea_Lutsk_UA”, а також - онлайн-школа англійської мови “EN_ACTION”.



А ще компанія “Кербіс” привезла на захід електромобілі, які можна було спробувати в роботі. Усі бажаючі мали змогу проїхатися на “Теслі”. І як подарунок мешканцям “Супернови” встановила на території ЖК зарядку для електрокарів.



Партнери “Інвестора” не просто презентували свої послуги зацікавленим, а й надали безліч подарунків. Знижки, сертифікати на послуги, а також товари для дому розігрували серед присутніх мешканців. Загалом - кілька десятків подарунків!



Та головним подарунком, безумовно, стало саме свято: можливість весело та в хорошій компанії провести вечір п’ятниці і знайти хороших друзів серед своїх сусідів!



Текст: Людмила ЯВОРСЬКА



Фото: Віктор ГОЛІКОВ





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. День доброго сусіда – уже традиційне свято, яке Будівельна компанія “Інвестор” проводить для мешканців своїх житлових комплексів.Феєричні шоу, музика, розіграші подарунків – святкова атмосфера дозволяє сусідам не просто познайомитися одне з одним і потоваришувати, а повністю змінити розуміння процесу “бути вдома”, - йдеться на сайті забудовника.Для сучасних людей, які живуть в багатоповерхівках, бути вдома означає – бути в своїх чотирьох стінах. Проте “Інвестор” показує мешканцям, що їхній дім - набагато більший. Їхній дім - це вся територія ЖК, де можна влаштувати неабияку вечірку на кілька сотень людей!Для Житлового комплексу “Супернова” День сусіда організували в п’ятницю, 9 жовтня.“Ми не вперше організовуємо День доброго сусіда і переконалися, наскільки цей захід позитивно впливає на атмосферу серед мешканців та допомагає їм налагодити спілкування. Мова не тільки про емоції, хоча вони теж дуже важливі. “Інвестор” завжди з великою любов’ю ставиться до своїх проектів і нам важливо передати цей особливий дух. Але є і досить практична мета такого заходу. Люди знайомляться, знаходять спільні інтереси - хтось у бізнесі, а хтось і серед захоплень - і надалі підтримують одне одного. Якісно збудувати будинок - це важлива справа, але компанія “Інвестор” робить набагато більше. У своїх ЖК ми будуємо атмосферу комфорту та добросусідства”, - розповіла керівниця відділу продажів та маркетингуСпершу свято почалося для найменших мешканців “Супернови”. На дитячому майданчику з’явилися аніматори, і впродовж двох годин розважали малюків конкурсами та іграми.А ще - провели майстер-клас із твістингу. Тобто - вчили малюків скручувати повітряні кульки у фігурки тваринок, квітів тощо.“Може, це прозвучить дивно, але дитячий майданчик “Супернови” - одна з причин, чому ми купили квартиру саме тут. Я побачила, які тут дуже якісні гойдалки, що це - не китайський “ширпотреб”, який розвалиться за пів року, а на землі - надійне покриття, завдяки якому дитина не травмується. І я зрозуміла, що можу на сто відсотків довіряти забудовнику, який звертає увагу на такі деталі і так відповідально ставиться до вибору навіть дитячого майданчика”, - розповіла Ірина, мама одного із малюків, які бавилися на майданчику з супергероями.А ще під час свята працювала дитяча інтерактивна зона від лицарського клубу “Айна Бера”. Хоча можливістю стріляти із лука користувалися не тільки малюки...Наприкінці п’ятничного робочого дня особлива втіха на святі - фуд-корт. Вишуканими закусками і гарячими напоями пригощав гастробар “Не Про Хліб”. Профітролі, міні-тарти, круасани, слойки, французькі булочки - сінабони… І все це - з різноманітними начинками та просто із пекарні закладу!Офіційно відкрили захід… ролери! Команда Lutsk Style представила ролер-шоу із прапорами, складними трюками (перестрибували одне через одного!), а наприкінці - додали вау-ефекту за допомогою димових шашок жовтого кольору, який є брендовим у компанії “Інвестор”.До речі, після виступу ролери відзначити хорошу якість бруківки, якою викладена територія навколо “Супернови” (це безшовна бруківка “Піксель” - компанії Le Bruk). Тож мешканці ЖК можуть сміливо братися за ролики чи навіть самокати: поруч є всі умови для такого дозвілля.Із Днем сусіда мешканців привітали директор Будівельної компанії “Інвестор”, генеральний підрядник будівництвата керівниця житлового кооперативу“Супернова” була нашою великою задумкою. Багато людей скептично ставилися до цього проекту, інші забудовники - відмовляли, казали, що в нас нічого не вийде. Але ми були впевнені в іншому. Хоча, чесно кажучи, і дуже переживали, щоб все вийшло. Сьогодні ми горді від того, якою є “Супернова”. Дякуємо вам, що обрали цей житловий комплекс”, - зазначив Андрій Разумовський.“Це - наш наймасштабніший проект, і ми втілювали його з великою відповідальністю та бажанням, щоб вам - майбутнім мешканцям - було комфортно тут жити”, - зауважив Сергій Стрихарчук.Після виступів керівники проекту запросили усіх висадити дерева. Це - вже теж традиційна акція для компанії “Інвестор”. Кожне свято та кожен захід обов’язково супроводжуються озелененням території.Кілька десятків декоративних берізок, слив та райських яблунь висадили між третім та четвертим будинками. Тепер на території “Супернови” - ще один сквер.Відпочинок повинен бути веселим, але і - корисним. Мабуть, саме так вважають в компанії “Інвестор”, адже запросили на свято чимало партнерів - компанії, які працюють над тим, щоб робити житло сучасним, гарним та індивідуальним. Мешканці мали змогу ознайомитись із їхніми послугами та отримати консультації.Зокрема, були присутні: лабораторія сучасного дизайну, професійна дизайнстудія, дизайнеркита, магазин, компанія з виготовлення кухонь під ключ, компанія із монтажу натяжних стель, сервіс доставки оригінальних товарів шведського бренду IKEA з Польщі в Україну “, а також - онлайн-школа англійської мовиА ще компаніяпривезла на захід електромобілі, які можна було спробувати в роботі. Усі бажаючі мали змогу проїхатися на “Теслі”. І як подарунок мешканцям “Супернови” встановила на території ЖК зарядку для електрокарів.Партнери “Інвестора” не просто презентували свої послуги зацікавленим, а й надали безліч подарунків. Знижки, сертифікати на послуги, а також товари для дому розігрували серед присутніх мешканців. Загалом - кілька десятків подарунків!Та головним подарунком, безумовно, стало саме свято: можливість весело та в хорошій компанії провести вечір п’ятниці і знайти хороших друзів серед своїх сусідів!

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