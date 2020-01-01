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Обласна рада пропонує парламенту нагородити волинських науковців. СПИСОК

Обласна рада пропонує парламенту нагородити волинських науковців. СПИСОК
Депутати Волинської обласної ради вирішили звернутись до голови Верховної Ради України із клопотанням щодо нагородження науково-педагогічних працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розбудову держави та з нагоди 80-річчя Волинського національного університету імені Лесі Українки Грамотою Верховної Ради України.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 13 жовтня, під час сесійного засідання.

Зокрема, пропонують нагородити 5 науковців вишу:

- Богданюка Миколу Сергійовича – доцента кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій;

- Самчук-Колодяжну Зінаїду Федорівну – доцента кафедри цивільно-правових дисциплін;

- Бойка Петра Костянтиновича – професора кафедри фізіології людини і тварин;

- Лажніка Володимира Йосиповича – професора кафедри міжнародних відносин і регіональних студій;

- Лесика Олександра Володимировича – професора кафедри образотворчого мистецтва та дизайну.

Рішення щодо нагородження – за парламентом.

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Теги: Луцьк, Волинь, науковці, нагородження, ВНУ, СНУ
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