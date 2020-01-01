Обласна рада пропонує парламенту нагородити волинських науковців. СПИСОК
Сьогодні, 12:56
Депутати Волинської обласної ради вирішили звернутись до голови Верховної Ради України із клопотанням щодо нагородження науково-педагогічних працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розбудову держави та з нагоди 80-річчя Волинського національного університету імені Лесі Українки Грамотою Верховної Ради України.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 13 жовтня, під час сесійного засідання.
Зокрема, пропонують нагородити 5 науковців вишу:
- Богданюка Миколу Сергійовича – доцента кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій;
- Самчук-Колодяжну Зінаїду Федорівну – доцента кафедри цивільно-правових дисциплін;
- Бойка Петра Костянтиновича – професора кафедри фізіології людини і тварин;
- Лажніка Володимира Йосиповича – професора кафедри міжнародних відносин і регіональних студій;
- Лесика Олександра Володимировича – професора кафедри образотворчого мистецтва та дизайну.
Рішення щодо нагородження – за парламентом.
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Відповідне рішення прийняли сьогодні, 13 жовтня, під час сесійного засідання.
Зокрема, пропонують нагородити 5 науковців вишу:
- Богданюка Миколу Сергійовича – доцента кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій;
- Самчук-Колодяжну Зінаїду Федорівну – доцента кафедри цивільно-правових дисциплін;
- Бойка Петра Костянтиновича – професора кафедри фізіології людини і тварин;
- Лажніка Володимира Йосиповича – професора кафедри міжнародних відносин і регіональних студій;
- Лесика Олександра Володимировича – професора кафедри образотворчого мистецтва та дизайну.
Рішення щодо нагородження – за парламентом.
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