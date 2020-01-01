Обласна рада пропонує парламенту нагородити волинських науковців. СПИСОК





Відповідне рішення прийняли сьогодні, 13 жовтня, під час сесійного засідання.



Зокрема, пропонують нагородити 5 науковців вишу:



- Богданюка Миколу Сергійовича – доцента кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій;



- Самчук-Колодяжну Зінаїду Федорівну – доцента кафедри цивільно-правових дисциплін;



- Бойка Петра Костянтиновича – професора кафедри фізіології людини і тварин;



- Лажніка Володимира Йосиповича – професора кафедри міжнародних відносин і регіональних студій;



- Лесика Олександра Володимировича – професора кафедри образотворчого мистецтва та дизайну.



Рішення щодо нагородження – за парламентом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Волинської обласної ради вирішили звернутись до голови Верховної Ради України із клопотанням щодо нагородження науково-педагогічних працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розбудову держави та з нагоди 80-річчя Волинського національного університету імені Лесі Українки Грамотою Верховної Ради України.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 13 жовтня, під час сесійного засідання.Зокрема, пропонують нагородити 5 науковців вишу:– доцента кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій;– доцента кафедри цивільно-правових дисциплін;– професора кафедри фізіології людини і тварин;– професора кафедри міжнародних відносин і регіональних студій;– професора кафедри образотворчого мистецтва та дизайну.Рішення щодо нагородження – за парламентом.

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