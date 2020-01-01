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Юні важкоатлети з Волині у Павлограді «тягають залізо» на чемпіонські медалі

Юні важкоатлети з Волині у Павлограді «тягають залізо» на чемпіонські медалі
У місті Павлоград Дніпропетровської області з 11 – 14 жовтня триває чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 13 років з важкої атлетики. У перший день змагань серед юнаків золото здобули спортсмени з Волині.

Про це повідомляє Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Михайло Новосад у ваговій категорії 41 кг з результатом – 51 кг у ривку та 62 кг у поштовху, що в сумі двоборства складає 113 кг.

Богдан Нікітін у ваговій категорії 45 кг з результатом – 55 кг у ривку та 66 кг у поштовху, що в сумі двоборства складає 121 кг.

Важкоатлети є учнями Люблинецької ДЮСШ Ковельського району та тренуються під керівництвом тренера-викладача Дмитра Чеховського.

Юні важкоатлети з Волині у Павлограді «тягають залізо» на чемпіонські медалі



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