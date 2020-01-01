Covid-19 та грип: що між ними спільного і відмінного та як вберегтися
13 жовтень, 23:34
Грип та коронавірусна інфекція — небезпечні та високо заразні захворювання, які можуть мати як легкий перебіг та лікуватися вдома під наглядом сімейного лікаря, так і важку форму, яка може призвести навіть до летальності.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Так, хвороби схожі за:
симптомами — гарячка, кашель, втома;
способом передачі — краплинним шляхом.
Ще раз нагадують, що антибіотики не пришвидшують видужання як у випадку захворювання грипом, так і COVID-19.
Зазначають, обома вірусними інфекціями можна заразитися одночасно і тоді існує ризик тяжкого ураження легенів, складного перебігу хвороби і навіть призвести до смерті.
Щоб уберегти себе і близьких, дотримуйтеся рекомендацій:
- ретельно та часто мийте руки близько 40 секунд;
- тримайте дистанцію 1,5 метра від інших;
- там, де дотримуватися дистанції неможливо, одягайте маску.
- не торкайтеся очей, рота, носа; кашляйте та чхайте у згин ліктя чи одноразову хустинку;
- вакцинація від грипу,але щеплення від грипу не захищає від COVID-19.
Наразі вакцини від короновірусної інфекції не існує. Якщо з'являються симптоми захворювання, терміново звертайтеся до лікаря;
Пам'ятайте: дотримання респіраторної гігієни та гігієни рук, вакцинація, здорове харчування, сон, фізична активність знижують імовірність розвитку важких форм COVID-19 та одночасного захворювання грипом.
Наразі дуже важливо вакцинуватися медпрацівникам та людям, які знаходяться в групі ризику, адже системи охорони здоров'я можуть зіткнутися з додатковим навантаженням через пандемію COVID-19.
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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Так, хвороби схожі за:
симптомами — гарячка, кашель, втома;
способом передачі — краплинним шляхом.
Ще раз нагадують, що антибіотики не пришвидшують видужання як у випадку захворювання грипом, так і COVID-19.
Зазначають, обома вірусними інфекціями можна заразитися одночасно і тоді існує ризик тяжкого ураження легенів, складного перебігу хвороби і навіть призвести до смерті.
Щоб уберегти себе і близьких, дотримуйтеся рекомендацій:
- ретельно та часто мийте руки близько 40 секунд;
- тримайте дистанцію 1,5 метра від інших;
- там, де дотримуватися дистанції неможливо, одягайте маску.
- не торкайтеся очей, рота, носа; кашляйте та чхайте у згин ліктя чи одноразову хустинку;
- вакцинація від грипу,але щеплення від грипу не захищає від COVID-19.
Наразі вакцини від короновірусної інфекції не існує. Якщо з'являються симптоми захворювання, терміново звертайтеся до лікаря;
Пам'ятайте: дотримання респіраторної гігієни та гігієни рук, вакцинація, здорове харчування, сон, фізична активність знижують імовірність розвитку важких форм COVID-19 та одночасного захворювання грипом.
Наразі дуже важливо вакцинуватися медпрацівникам та людям, які знаходяться в групі ризику, адже системи охорони здоров'я можуть зіткнутися з додатковим навантаженням через пандемію COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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