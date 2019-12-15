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«Старий Луцьк» розгромив львівських баскетболістів на виїзному матчі

«Старий Луцьк» розгромив львівських баскетболістів на виїзному матчі
У другому матчі спарки «Старий Луцьк – Університет» знову переміг на виїзді «Львівську Політехніку». Другий поєдинок не був таким складним – лучани без проблем розгромили «політехів» з рахунком 64:105.

Вчора, 12 довтня, «Старий Луцьк» у напруженому матчі зумів на виїзді дотиснути «Львівську Політехніку» в овертаймі – 77:83, – пишуть Волинські Новини.

На старті сьогоднішнього матчу львів’яни одразу ж зробили ривок 5:0: спочатку Захарчук забив з середньої, а згодом Викрикач закинув з-за дуги. Однак невдовзі вже лучани були поперуду завдяки «трьосі» Швагринського.

Відзначимо, що початок сьогоднішнього матчу дещо нагадував вчорашню першу чверть – у рахунку постійно були гойдалки. В середині чверті лучани видали класний відрізок в атаці, закинувши дві поспіль «трьохи» – забивали Федчук та Унгурян. Згодом завдяки ендвану того ж таки Унгуряна лучани відірвалися на сім очок, однак в наступній атаці Кич повторив дію баскетболіста «Старого Луцька». За хвилину до кінця лучани почали розривати господарів майданчика – спочатку ендван закинув Юрченко, а потім після перехоплення з-під кільця забив Тютюнник. Господарі одразу ж взяли тайм-аут. Перша чверть закінчилася з впевненою перевагою «Старого Луцька» – 18:28.

Друга десятихвилинка розпочалася з ендвану від Дейни, а згодом «трьоху» закинув Прозапас. Після тайм-ауту в господарів Прозапас закинув другий трьохочковий поспіль, наростивши перевагу лучан до +16. Проте згодом баскетболісти «Старого Луцька» розслабилися, і «політехи» завдяки попаданню з-за дуги Капка скоротили відставання до -11. Але далі лучани знову наростили перевагу, зокрема дальній від Унгуряна та два з-під кільця від Федчука дозволили мати 20 очок переваги. В підсумку, перед великою перервою рахунок був 36:56 на користь «Старого Луцька».

Після перерви двічі поспіль у лучан забив Юрченко. Відзначимо, що буквально за хвилину в «політехів» три фоли заробив Орленко, у центрового раніше було два фоли, тож він сів на лаву для запасних. Натомість лучани продовжували збільшувати звою перевагу, розриваючи львів’ян. Тож третя чверть завершилася з рахунком 53:81.

Фінальна чверть розпочалася з дальнього влучання Прозапаса. А команди відверто догравали цей матч під диктування лучан. В підсумку, «Старий Луцьк» здобув невимушену перемогу – 64:105.

Найрезультативнішими у лучан стали одразу кілька гравців – по 16 очок закинули Сергій Юрченко та Юрій Крамар, по 15 балів забили Олександр Прозапас та Владислав Унгурян.

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Теги: Старий Луцьк, баскетбол, Львів, спорт
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