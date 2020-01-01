На дорозі Київ-Ковель – аварія з потерпілими

У Коростені поліція з’ясовує обставини травмування у ДТП двох людей.Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 жовтня близько 18:15 на перехресті у районному центрі, інформує ГУНП у Житомирській області.Попередньо, водій автомобіля Toyota Land Cruiser, 28-річний житель Рівненської області, рухаючись автошляхом Київ-Ковель, на перехресті з вул. С. Кемського у Коростені здійснив зіткнення з автомобілем УАЗ під керуванням 55-річного жителя райцентру.У результаті ДТП травми отримали водій УАЗа та його пасажирка, 42-річна місцева жителька. Їх ушпиталили до місцевої лікарні.Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події. Правоохоронці вилучили транспортні засоби.