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На дорозі Київ-Ковель – аварія з потерпілими

На дорозі Київ-Ковель – аварія з потерпілими
У Коростені поліція з’ясовує обставини травмування у ДТП двох людей.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 жовтня близько 18:15 на перехресті у районному центрі, інформує ГУНП у Житомирській області.

Попередньо, водій автомобіля Toyota Land Cruiser, 28-річний житель Рівненської області, рухаючись автошляхом Київ-Ковель, на перехресті з вул. С. Кемського у Коростені здійснив зіткнення з автомобілем УАЗ під керуванням 55-річного жителя райцентру.

У результаті ДТП травми отримали водій УАЗа та його пасажирка, 42-річна місцева жителька. Їх ушпиталили до місцевої лікарні.

Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події. Правоохоронці вилучили транспортні засоби.
На дорозі Київ-Ковель – аварія з потерпілими
На дорозі Київ-Ковель – аварія з потерпілими


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Теги: ДТП, аварія
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