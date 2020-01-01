На Волині за товари, призначені для боротьби з коронавірусом, заплатили «зайві» гроші

На Волині вдалося повернути в бюджет суму податку на додану вартість, необґрунтовано включену до ціни товарів, закуплених за кошти, виділені на боротьбу з коронавірусною інфекцією (COVID-19).Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Інформують, що, опрацювавши інформацію про закупівлі на веб-сайті «prozorro.gov.ua», прокурори з'ясували, що під час придбання медичних препаратів, дезрозчинів та лікарняного обладнання для установ охорони здоров’я міста Нововолинська, Горохівського та Іваничівського районів до ціни придбаних товарів, робіт та послуг для боротьби з коронавірусною інфекцією необґрунтовано було включено суми ПДВ в операціях із суб’єктами господарювання.Після вжиття прокурорами заходів реагування постачальниками товарів добровільно повернуто 64 тисячі гривень, які можуть бути використані для боротьби з пандемією.