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Волинські сумоїсти привезли з чемпіонату України два «срібла» і три «бронзи»

Волинські сумоїсти привезли з чемпіонату України два «срібла» і три «бронзи»
Волинські спортсмени-сумоїсти вдало виступили на чемпіонаті України.

Змагання серед молодших юнаків до 12, 14, 16 років та юніорів до 18 років тривали з 8 по 11 жовтня у Вінниці, - пише газета "Нове життя".

Призові місця здобули і борці любешівського спортклубу «Скіф», які займаються вільною боротьбою.

Так, Богдан Бубало у категорії до 12 років (30 кг) виборов ІІ місце. Антон Поліщук та Анастасія Русило у категорії до 16 років (95 та 55 кг відповідно) здобули ІІІ місця. А от Ангеліна Манойленко одразу дві сходинки п’єдесталу слави зайняла. У категорії до 16 років та до 18 років (60 кг) отримала «срібло» та «бронзу».

Відтак кожен із них має медаль відповідного ґатунку та Диплом, розповів тренер Мгер Маргарян.

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Теги: спорт, Любешів, сумо
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