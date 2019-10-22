Волинські сумоїсти привезли з чемпіонату України два «срібла» і три «бронзи»

Волинські спортсмени-сумоїсти вдало виступили на чемпіонаті України.Змагання серед молодших юнаків до 12, 14, 16 років та юніорів до 18 років тривали з 8 по 11 жовтня у Вінниці, - пише газета "Нове життя".Призові місця здобули і борці любешівського спортклубу «Скіф», які займаються вільною боротьбою.Так,у категорії до 12 років (30 кг) виборов ІІ місце.тау категорії до 16 років (95 та 55 кг відповідно) здобули ІІІ місця. А отодразу дві сходинки п’єдесталу слави зайняла. У категорії до 16 років та до 18 років (60 кг) отримала «срібло» та «бронзу».Відтак кожен із них має медаль відповідного ґатунку та Диплом, розповів тренер