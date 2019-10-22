Волинські сумоїсти привезли з чемпіонату України два «срібла» і три «бронзи»
Сьогодні, 02:25
Волинські спортсмени-сумоїсти вдало виступили на чемпіонаті України.
Змагання серед молодших юнаків до 12, 14, 16 років та юніорів до 18 років тривали з 8 по 11 жовтня у Вінниці, - пише газета "Нове життя".
Призові місця здобули і борці любешівського спортклубу «Скіф», які займаються вільною боротьбою.
Так, Богдан Бубало у категорії до 12 років (30 кг) виборов ІІ місце. Антон Поліщук та Анастасія Русило у категорії до 16 років (95 та 55 кг відповідно) здобули ІІІ місця. А от Ангеліна Манойленко одразу дві сходинки п’єдесталу слави зайняла. У категорії до 16 років та до 18 років (60 кг) отримала «срібло» та «бронзу».
Відтак кожен із них має медаль відповідного ґатунку та Диплом, розповів тренер Мгер Маргарян.
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Змагання серед молодших юнаків до 12, 14, 16 років та юніорів до 18 років тривали з 8 по 11 жовтня у Вінниці, - пише газета "Нове життя".
Призові місця здобули і борці любешівського спортклубу «Скіф», які займаються вільною боротьбою.
Так, Богдан Бубало у категорії до 12 років (30 кг) виборов ІІ місце. Антон Поліщук та Анастасія Русило у категорії до 16 років (95 та 55 кг відповідно) здобули ІІІ місця. А от Ангеліна Манойленко одразу дві сходинки п’єдесталу слави зайняла. У категорії до 16 років та до 18 років (60 кг) отримала «срібло» та «бронзу».
Відтак кожен із них має медаль відповідного ґатунку та Диплом, розповів тренер Мгер Маргарян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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