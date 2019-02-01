Грип і ГРВІ: яка ситуація на Волині

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, на сьогодні в Україні не зареєстровано циркуляції вірусу грипу.Захворюваність на грип та ГРВІ перебуває на неепідемічному рівні, характерному для початку епідемічного сезону. Інтенсивний показник захворюваності на грип становить 356,2 на 100 тис. населення, що на 26,3% менше епідемічного порогу по Україні, повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.За даними рутинного епідеміологічного нагляду за 41 тиждень 2020 року у Волинській області зареєстрували 4737 випадків ГРВІ, з них 42% хворих — діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 459,4 на 100 тисяч населення, що на 20% менше епідемічного порогу. В порівнянні з минулим, 40 тижнем, захворюваність збільшилась на 28%. Перевищення епідемічного порогу не зафіксували в жодному з районів та міст області.У місті Луцьку за 41 тиждень 2020 року зареєстрували 1775 випадків ГРВІ, з них 718 серед дітей. Інтенсивний показник захворюваності становить 1169,3 на 100 тисяч населення, що на 29% менше епідемічного порогу. Рівень інтенсивності епідемічного процесу захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями в м. Луцьку є низьким.З початку епідемічного сезону в області перехворіло ГРВІ понад 8 тис. осіб, що на 18% більше від минулого року. Із загальної кількості хворих діти до 17 років становлять 42%. Госпіталізували понад 80 осіб (1% від загальної кількості захворілих), з них 7 дітей.Наразі в області тривають організаційні, профілактичні та протиепідемічні заходи, спрямовані на попередження, локалізацію та ліквідацію масових захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в епідемічний сезон 2020-2021 років з урахуванням пандемії COVID-19.За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у епідсезоні 2020−2021 років в Україні буде циркулювати чотири штами вірусів грипу:— A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09;— A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);— В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria);— B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).