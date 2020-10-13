У Дніпрі чоловік прийняв пологи у дружини в таксі





Зазначається, що приблизно о 4:00 в автомобіль служби таксі села сімейна пара. У жінки вдома почалися перейми – треба було терміново їхати в лікарню, - повідомляє



Однак через сильний біль вагітна не змогла терпіти і попросила зупинити автомобіль. Процес виявився настільки стрімким, що вихід був один: зібратися морально як матусі з татом, так і таксисту, і допомогти дитині з'явитися на світ.



Чоловік оглянув дружину і зрозумів, що у неї почалися пологи. Водій таксі відразу ж побіг на АЗС, щоб викликати швидку допомогу, оскільки зі свого телефону додзвонитися не міг.



У цей момент повз проїздили патрульні – офіцери зупинилися, щоб дізнатися, що трапилося, у відповідь на що жінка попросила супроводити їх до лікарні. Через кілька хвилин – о 4:40 - народилася дівчинка. Пологи приймав її батько. Маленьку закутали кофтами і всім, що виявилося під рукою. Завдяки поліцейським дістатися до лікарні вдалося максимально швидко. Доїхавши до лікарні, жінку і її дочку передали в руки медиків.

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