вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку очевидці до приїзду поліції затримали п'яного водія, що скоїв аварію і хотів втекти

У Луцьку очевидці до приїзду поліції затримали п'яного водія, що скоїв аварію і хотів втекти
На вулиці Січовій водій автомобіля Mitsubishi Outlander в стані алкогольного сп’яніння рухався на тротуарі та пошкодив свій автомобіль.

Інцидент трапився 12 жовтня біля 20:00, повідомляє пресслужба патрульних.

Прибувши на місце події, інспектори виявили автомобіль, водій якого здійснив наїзд на перешкоду. Очевидці події повідомили патрульним, що винуватець дорожньо-транспортної пригоди намагався покинути місце події, однак вони його затримали до приїзду поліцейських.

У 47-річного керманича виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці події показав результат у 1,9 проміле.

Патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили водія від керування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП
Сьогодні, 16:10
45-річна жінка обікрала будинок на Волині
Сьогодні, 16:09
У Луцьку очевидці до приїзду поліції затримали п'яного водія, що скоїв аварію і хотів втекти
Сьогодні, 15:48
У Дніпрі чоловік прийняв пологи у дружини в таксі
Сьогодні, 15:43
Грип і ГРВІ: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 15:39
Схожі новини
У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП
Сьогодні, 16:10
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста У Луцьку автомобіль збив велосипедиста
Сьогодні, 10:38
У Луцьку на перехресті вулиць зіткнулися Volvo і Volkswagen, є потерпіла. ФОТО У Луцьку на перехресті вулиць зіткнулися Volvo і Volkswagen, є потерпіла. ФОТО
07 жовтень, 22:28
У Луцьку – смертельна аварія У Луцьку – смертельна аварія
28 вересень, 08:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Сьогодні, 17:03
 0
Скільки пацієнтів з коронавірусом перебуває у медзакладах Луцька
Сьогодні, 16:58
 0
У Волиньраді – виставка бурштину, який згодом планують продати на аукціоні
Сьогодні, 16:45
 0
Іноземцям, що вкрали термінал з банку у Луцьку, «світить» тюрма
Сьогодні, 16:37
 0
У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП
Сьогодні, 16:10
 0
Медіа
відео
1/8