У Луцьку очевидці до приїзду поліції затримали п'яного водія, що скоїв аварію і хотів втекти





Інцидент трапився 12 жовтня біля 20:00, повідомляє пресслужба патрульних.



Прибувши на місце події, інспектори виявили автомобіль, водій якого здійснив наїзд на перешкоду. Очевидці події повідомили патрульним, що винуватець дорожньо-транспортної пригоди намагався покинути місце події, однак вони його затримали до приїзду поліцейських.



У 47-річного керманича виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці події показав результат у 1,9 проміле.



Патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили водія від керування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Січовій водій автомобіля Mitsubishi Outlander в стані алкогольного сп’яніння рухався на тротуарі та пошкодив свій автомобіль.Інцидент трапився 12 жовтня біля 20:00, повідомляє пресслужба патрульних.Прибувши на місце події, інспектори виявили автомобіль, водій якого здійснив наїзд на перешкоду. Очевидці події повідомили патрульним, що винуватець дорожньо-транспортної пригоди намагався покинути місце події, однак вони його затримали до приїзду поліцейських.У 47-річного керманича виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці події показав результат у 1,9 проміле.Патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили водія від керування.

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