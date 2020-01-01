У Луцьку очевидці до приїзду поліції затримали п'яного водія, що скоїв аварію і хотів втекти
Сьогодні, 15:48
На вулиці Січовій водій автомобіля Mitsubishi Outlander в стані алкогольного сп’яніння рухався на тротуарі та пошкодив свій автомобіль.
Інцидент трапився 12 жовтня біля 20:00, повідомляє пресслужба патрульних.
Прибувши на місце події, інспектори виявили автомобіль, водій якого здійснив наїзд на перешкоду. Очевидці події повідомили патрульним, що винуватець дорожньо-транспортної пригоди намагався покинути місце події, однак вони його затримали до приїзду поліцейських.
У 47-річного керманича виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці події показав результат у 1,9 проміле.
Патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили водія від керування.
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Інцидент трапився 12 жовтня біля 20:00, повідомляє пресслужба патрульних.
Прибувши на місце події, інспектори виявили автомобіль, водій якого здійснив наїзд на перешкоду. Очевидці події повідомили патрульним, що винуватець дорожньо-транспортної пригоди намагався покинути місце події, однак вони його затримали до приїзду поліцейських.
У 47-річного керманича виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці події показав результат у 1,9 проміле.
Патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили водія від керування.
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