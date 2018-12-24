У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП
Сьогодні, 16:10
Вчора, близько 20-ї години, патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці на вулиці Рівненській водій автомобіля Renault Laguna в стані алкогольного сп’яніння здійснив зіткнення з автомобілем Nissan Armada.
Про це патрульним повідомили очевидці, – йдеться на сторінці правоохоронців у Facebook.
Інспектори, які прибули на місце події, виявили у 40-річного кермувальника Renault Laguna явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився.
На керманича склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування транспортним засобом.
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Про це патрульним повідомили очевидці, – йдеться на сторінці правоохоронців у Facebook.
Інспектори, які прибули на місце події, виявили у 40-річного кермувальника Renault Laguna явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився.
На керманича склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування транспортним засобом.
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