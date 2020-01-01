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45-річна жінка обікрала будинок на Волині

45-річна жінка обікрала будинок на Волині
Волинянка проникла до будинку і обікрала господаря.

Під час досудового розслідування встановили, що 5 жовтня волинянка, перебуваючи в селі Брани Горохівського району, шляхом вільного доступу через незачиненні вхідні двері, незаконно проникла в житловий будинок одного із жителів та скоїла дрібну крадіжку майна, - інформує Горохівське відділеня поліції у на сторінці у фейсбук.

Підозрюваній загрожує покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

45-річна жінка обікрала будинок на Волині
45-річна жінка обікрала будинок на Волині
45-річна жінка обікрала будинок на Волині

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Теги: крадіжка, будинок, Волинь
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