45-річна жінка обікрала будинок на Волині
Сьогодні, 16:09
Волинянка проникла до будинку і обікрала господаря.
Під час досудового розслідування встановили, що 5 жовтня волинянка, перебуваючи в селі Брани Горохівського району, шляхом вільного доступу через незачиненні вхідні двері, незаконно проникла в житловий будинок одного із жителів та скоїла дрібну крадіжку майна, - інформує Горохівське відділеня поліції у на сторінці у фейсбук.
Підозрюваній загрожує покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Під час досудового розслідування встановили, що 5 жовтня волинянка, перебуваючи в селі Брани Горохівського району, шляхом вільного доступу через незачиненні вхідні двері, незаконно проникла в житловий будинок одного із жителів та скоїла дрібну крадіжку майна, - інформує Горохівське відділеня поліції у на сторінці у фейсбук.
Підозрюваній загрожує покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Іноземцям, що вкрали термінал з банку у Луцьку, «світить» тюрма
Сьогодні, 16:37
У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП
Сьогодні, 16:10
45-річна жінка обікрала будинок на Волині
Сьогодні, 16:09
У Луцьку очевидці до приїзду поліції затримали п'яного водія, що скоїв аварію і хотів втекти
Сьогодні, 15:48
У Дніпрі чоловік прийняв пологи у дружини в таксі
Сьогодні, 15:43