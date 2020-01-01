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Іноземцям, що вкрали термінал з банку у Луцьку, «світить» тюрма

Іноземцям, що вкрали термінал з банку у Луцьку, «світить» тюрма
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо крадіжки іноземцями платіжного терміналу у Луцьку.

Нагадаємо, що у березні злодії проникли до приміщення одного із банків Луцька та викрали платіжний термінал, а з території цього ж банку автомобіль ГАЗ 2752. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 100 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Оперативники управління карного розшуку Волинської області у співпраці із львівськими та житомирськими співробітниками поліції встановили, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні четверо іноземців.

Їх затримали у Житомирській області. Викрадений платіжний термінал та автомобіль вилучили. Усім чотирьом слідчі детективи за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 та ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку з проникненням та незаконне заволодіння транспортним засобом, відповідно. Луцький міськрайонний суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Сьогодні слідчі детективи завершили досудове розслідування та кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували у суд. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Іноземцям, що вкрали термінал з банку у Луцьку, «світить» тюрма
Іноземцям, що вкрали термінал з банку у Луцьку, «світить» тюрма
Іноземцям, що вкрали термінал з банку у Луцьку, «світить» тюрма


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Теги: крадіжка, банк, термінал, Луцьк
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