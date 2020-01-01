Іноземцям, що вкрали термінал з банку у Луцьку, «світить» тюрма





Нагадаємо, що



Оперативники управління карного розшуку Волинської області у співпраці із львівськими та житомирськими співробітниками поліції встановили, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні четверо іноземців.



Їх затримали у Житомирській області. Викрадений платіжний термінал та автомобіль вилучили. Усім чотирьом слідчі детективи за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 та ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку з проникненням та незаконне заволодіння транспортним засобом, відповідно. Луцький міськрайонний суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.



Сьогодні слідчі детективи завершили досудове розслідування та кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували у суд. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.







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