У Волиньраді – виставка бурштину, який згодом планують продати на аукціоні





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«Це ексклюзивні шматки бурштину, які видобуто зусиллями нашого підприємства», - коментує подію в.о. директора КП «Волиньприродресурс» Анатолій Капустюк.



Він каже, що упродовж місяця комунальне підприємство видобуло 1 тонну 84 кг бурштину і має намір продати його з аукціону, який відбудеться у відкритому режимі 16 жовтня 2020 року о 13.00.



«Це буде прецедентна подія в історії України. Адже попередньо державні підприємства декларували про те, що видобувають 124 кг бурштину в рік! А ми за місяць маємо більше тонни. Ми хочемо бути серйозними гравцями на світовому ринку «сонячного каменю», а в своїй країні довести, що бурштин можна і потрібно видобувати легально, адже це - доходи в бюджет і робочі місця», - заявив Анатолій Капустюк.



Бурштин на Волині видобувається без шкоди для екології. Попередньо знімають родючий шар землі та видобувають каміння лише екскаваторним методом. Горезвісні помпи не застосовуються зовсім.



Наразі «Волиньприродресурс» має договір з ДП «Маневицький держлісгосп» про проведення рекультивації. На місці, де видобувають бурштин, ростиме ліс. Витрати за рекультиваційні роботи бере на себе комунальний «Волиньприродресурс».



На видобуванні бурштину задіяно більше 60 людей. Анатолій Капустюк переконує, що коли буде підготовлений повний пакет документів на роботи на інших ділянках, то робочих рук потрібно буде значно більше.



«Чого очікують від п'ятничного аукціону? Ми маємо бурштин досить високої якості. Ціна залежить від фракції. Скажімо, бурштин-сирець фракції 100-200 гр може коштувати 2 тис. доларів, а 50-100 гр - 1600 доларів. В цілому за видобутий "сонячний камінь" ми очікуємо отримати понад 1 млн доларів», - прогонозує в. о. керівника підприємства.



Анатолій Капустюк каже, що якби бурштин почали видобувати в 2017 році, коли тільки отримали спецдозволи, то громада мала би значно більше доходів, бо тодішня ціна за бурштин фракції 100-200 гр сягала 8 тис. доларів. Втім, як відомо, в ті часи підприємству створювали штучні перешкоди через винятково політичні мотиви.



До слова, КП «Волиньприродресурс» нині видобуває не лише бурштин, а й торф. «На ділянці «Велике багно» видобули 42 тис. т фрезерного торфу. Підприємство співпрацює з Маневицьким торфобрикетним заводом на умовах договорів. Весь брикет, який цьогоріч вироблятиметься на Волині - з торфу, який видобувається на ділянках, де має ліцензії «Волиньприродресурс», - стверджує Анатолій Капустюк.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради розгорнуло в коридорах представницької влади виставку «сонячного каміння».Про це повідомили на сторінці Волинської обласної ради у Facebook.«Це ексклюзивні шматки бурштину, які видобуто зусиллями нашого підприємства», - коментує подію в.о. директора КП «Волиньприродресурс»Він каже, що упродовж місяця комунальне підприємство видобуло 1 тонну 84 кг бурштину і має намір продати його з аукціону, який відбудеться у відкритому режимі 16 жовтня 2020 року о 13.00.«Це буде прецедентна подія в історії України. Адже попередньо державні підприємства декларували про те, що видобувають 124 кг бурштину в рік! А ми за місяць маємо більше тонни. Ми хочемо бути серйозними гравцями на світовому ринку «сонячного каменю», а в своїй країні довести, що бурштин можна і потрібно видобувати легально, адже це - доходи в бюджет і робочі місця», - заявив Анатолій Капустюк.Бурштин на Волині видобувається без шкоди для екології. Попередньо знімають родючий шар землі та видобувають каміння лише екскаваторним методом. Горезвісні помпи не застосовуються зовсім.Наразі «Волиньприродресурс» має договір з ДП «Маневицький держлісгосп» про проведення рекультивації. На місці, де видобувають бурштин, ростиме ліс. Витрати за рекультиваційні роботи бере на себе комунальний «Волиньприродресурс».На видобуванні бурштину задіяно більше 60 людей. Анатолій Капустюк переконує, що коли буде підготовлений повний пакет документів на роботи на інших ділянках, то робочих рук потрібно буде значно більше.«Чого очікують від п'ятничного аукціону? Ми маємо бурштин досить високої якості. Ціна залежить від фракції. Скажімо, бурштин-сирець фракції 100-200 гр може коштувати 2 тис. доларів, а 50-100 гр - 1600 доларів. В цілому за видобутий "сонячний камінь" ми очікуємо отримати понад 1 млн доларів», - прогонозує в. о. керівника підприємства.Анатолій Капустюк каже, що якби бурштин почали видобувати в 2017 році, коли тільки отримали спецдозволи, то громада мала би значно більше доходів, бо тодішня ціна за бурштин фракції 100-200 гр сягала 8 тис. доларів. Втім, як відомо, в ті часи підприємству створювали штучні перешкоди через винятково політичні мотиви.До слова, КП «Волиньприродресурс» нині видобуває не лише бурштин, а й торф. «На ділянці «Велике багно» видобули 42 тис. т фрезерного торфу. Підприємство співпрацює з Маневицьким торфобрикетним заводом на умовах договорів. Весь брикет, який цьогоріч вироблятиметься на Волині - з торфу, який видобувається на ділянках, де має ліцензії «Волиньприродресурс», - стверджує Анатолій Капустюк.

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