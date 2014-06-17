Журналісти авторитетного спортивного журналу зганьбилися, називаючи склад збірної України





Провідне іспанське видання Marca назвало орієнтовні склади на матч Україна – Іспанія. Журналісти дуже недбало поставилися до своєї роботи та спотворили прізвища наших футболістів, - пише



У старті господарів з'явилися Караве та Циніков. На фоні таких фейлів Шарапенко та Кобаленко вже не дивують, а про позиції двох Вікторів взагалі мовчимо.



У запасі також не все гаразд. Там світяться Микайліченхо та Мараменко. Появу в заявці травмованого Коноплянки можна пробачити – іспанці, напевно, хотіли хоч одне складне прізвище написати правильно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іспанські журналісти осоромилися в спробах спрогнозувати стартовий склад збірної України на сьогоднішній поєдинок Ліги націй.Провідне іспанське видання Marca назвало орієнтовні склади на матч Україна – Іспанія. Журналісти дуже недбало поставилися до своєї роботи та спотворили прізвища наших футболістів, - пише Футбол24. У старті господарів з'явилися Караве та Циніков. На фоні таких фейлів Шарапенко та Кобаленко вже не дивують, а про позиції двох Вікторів взагалі мовчимо.У запасі також не все гаразд. Там світяться Микайліченхо та Мараменко. Появу в заявці травмованого Коноплянки можна пробачити – іспанці, напевно, хотіли хоч одне складне прізвище написати правильно.

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