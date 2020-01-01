Показали, як відбудовують знищений пожежею гуртожиток у Рожищі. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
Колишній гуртожиток у Рожищі відбудовують після пожежі, яка трапилася у травні. Більшість робіт мешканці будинку роблять за власний кошт і власними силами.
Як розповіла Суспільному телефоном голова ОСББ Надія Колбун, нещодавно погорільці отримали висновок експертизи. У ній зазначено, що пожежа сталася внаслідок замикання електропроводки над однією з квартир.
Нині у будинку – новий дах та стеля, у приміщенні частково нові стіни. Родини винаймають майстрів та разом із ними зводять новий дім.
Родини погорільців майже пів року живуть у родичів та друзів. В травні районна та обласна ради виділили гроші сім'ям, які втратили житло. Дах будинку перекрили за кошти з бюджету міста. Благодійники допомогли будівельними матеріалами, газ нині проводять безоплатно
"Ми вже трошки віджили, то вже зміни бачимо на власні очі. Вже ми привезли вчора матеріал на утеплення, чекаємо поки нам газ і світло підключать, бо хочемо вселитись на зиму", - розповіла мешканка згорілого будинку Алла Юрчук.
Нагадаємо, 18 травня у місті Рожище трапилася пожежа у приміщенні колишнього гуртожитку фабрики "Динамо". В гуртожитку жили 33 людини, серед них – 7 малолітніх дітей. Через пожежу люди лишилися без даху над головою.
Нині на місці, де стояв гуртожиток тривають ремонтні роботи.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Масштабна пожежа у Рожищі: гуртожиток, що згорів ущент, почали відбудовувати. ФОТО
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Як розповіла Суспільному телефоном голова ОСББ Надія Колбун, нещодавно погорільці отримали висновок експертизи. У ній зазначено, що пожежа сталася внаслідок замикання електропроводки над однією з квартир.
Нині у будинку – новий дах та стеля, у приміщенні частково нові стіни. Родини винаймають майстрів та разом із ними зводять новий дім.
Родини погорільців майже пів року живуть у родичів та друзів. В травні районна та обласна ради виділили гроші сім'ям, які втратили житло. Дах будинку перекрили за кошти з бюджету міста. Благодійники допомогли будівельними матеріалами, газ нині проводять безоплатно
"Ми вже трошки віджили, то вже зміни бачимо на власні очі. Вже ми привезли вчора матеріал на утеплення, чекаємо поки нам газ і світло підключать, бо хочемо вселитись на зиму", - розповіла мешканка згорілого будинку Алла Юрчук.
Нагадаємо, 18 травня у місті Рожище трапилася пожежа у приміщенні колишнього гуртожитку фабрики "Динамо". В гуртожитку жили 33 людини, серед них – 7 малолітніх дітей. Через пожежу люди лишилися без даху над головою.
Нині на місці, де стояв гуртожиток тривають ремонтні роботи.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Масштабна пожежа у Рожищі: гуртожиток, що згорів ущент, почали відбудовувати. ФОТО
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