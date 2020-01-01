Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Сьогодні, 17:03
Уряд продовжив карантин в Україні до кінця року. Також в постанову про карантинні обмеження внесли зміни.
Відповідні рішення прийняли сьогодні, 13 жовтня, під час позачергового засідання Кабінету Міністрів.
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, що такі рішення потрібні через різке зростання кількості нових випадків коронавірусу та збільшення кількості хворих, що потребують госпіталізації.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що Україна вимушена зробити карантин більш жорстким, аби мати можливість встигати надавати медичну допомогу українцям.
Детальніше про те, які карантинні обмеження матимуть більш жорсткий характер, – згодом.
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Відповідні рішення прийняли сьогодні, 13 жовтня, під час позачергового засідання Кабінету Міністрів.
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, що такі рішення потрібні через різке зростання кількості нових випадків коронавірусу та збільшення кількості хворих, що потребують госпіталізації.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що Україна вимушена зробити карантин більш жорстким, аби мати можливість встигати надавати медичну допомогу українцям.
Детальніше про те, які карантинні обмеження матимуть більш жорсткий характер, – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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