Україна введе санкції проти Білорусі





Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, - пише



За його словами, питання Білорусі є прикладом того, як працює передбачена угодою про асоціацію конвергенція зовнішніх політик Євросоюзу та України.



«Наша позиція щодо Білорусі є з першого дня початку цієї кризи послідовної і чіткої: ми приєдналися до відповідних заяв Європейського союзу. Що стосується тих санкцій, які вже були введені, ми приєднаємося до них. Що стосується будь-яких нових санкцій, ми будемо діяти за узгодженим алгоритмом, тобто спочатку ЄС приймає санкції, а потім ми розглядаємо питання про приєднання до неї», – повідомив Кулеба.



Нагадаємо, на початку жовтня Євросоюз ввів у дію санкції проти Білорусі. У санкційний список були включені 40 імен.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна приєднається до введених раніше санкцій проти Білорусі з боку Європейського союзу.Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, - пише Главком За його словами, питання Білорусі є прикладом того, як працює передбачена угодою про асоціацію конвергенція зовнішніх політик Євросоюзу та України.«Наша позиція щодо Білорусі є з першого дня початку цієї кризи послідовної і чіткої: ми приєдналися до відповідних заяв Європейського союзу. Що стосується тих санкцій, які вже були введені, ми приєднаємося до них. Що стосується будь-яких нових санкцій, ми будемо діяти за узгодженим алгоритмом, тобто спочатку ЄС приймає санкції, а потім ми розглядаємо питання про приєднання до неї», – повідомив Кулеба.Нагадаємо, на початку жовтня Євросоюз ввів у дію санкції проти Білорусі. У санкційний список були включені 40 імен.

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