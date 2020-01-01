Посилення карантину в Україні: що змінилося

Уряд продовжив карантин в Україні до 31 грудня поточного року. Також в постанову про карантинні обмеження внесли зміни, посиливши таким чином карантин.Відповідні рішення прийняли сьогодні, 13 жовтня, під час позачергового засідання Кабінету Міністрів.Міністр охорони здоров’я Українирозповів, що такі рішення потрібні через різке зростання кількості нових випадків коронавірусу та збільшення кількості хворих, що потребують госпіталізації.Так, Кабмін змінив постанову, якою, зокрема, регулюється епідемічне зонування території України. Таким чином, проведення масових заходів у «зеленій зоні» тепер можливе з максимальною кількість 50 людей за умови дотримання соціальної дистанції у 1,5 метра та маскового режиму, у «жовтій зоні» – не більше 30 осіб, у «помаранчевій зоні» – до 20 осіб.Окрім того, рекомендували закладам середньої освіти встановити канікули з 15 до 30 жовтня. Відповідне рішення погодила Державна комісія ТЕБ та НС. А закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти рекомендували перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.Змінили також деякі епідемічні індикатори та критерії. Зокрема, зазнав змін критерій, за яким регіон чи населений пункт потрапляє до «червоної зони». Для цього показник захворюваності протягом 14 днів має становити 320 випадків на 100 тисяч населення. Натомість, для того, аби в області можна було пом'якшити карантин, охоплення тестуванням (це лише один з трьох необхідних показників) не має бути меншим, ніж 48 на 100 тисяч населення. Показник збільшили в двічі, оскільки раніше він становив 24.Більше того, уряд своїм рішенням декларує, що заклади навіть у «зелених зонах» повинні працювати не довше, ніж до 22 години (крім доставки та роботи у форматі «на виніс»).На території всіх регіонів пропонують проведення всіх спортивних заходів без глядачів. Окрім того, рекомендують керівникам установ та підприємств організувати позмінну роботу працівників, а також за можливості працювати у режимі онлайн.