Судили волинянина, який ухилився від військової служби

У Старій Вижівці судили хлопця, який ухилився від проходження військової служби.Про це йдеться в ухвалі суду від 30 вересня 2020 року.Особа, перебуваючи на обліку призовників у Старовижівському районному військовому комісаріаті та яка визнана військово-лікарською комісією придатної до проходження строкової військової служби у Збройних Силах України, ухилилася від військової служби.Призовник умисно ухилився від призову на строкову військову службу без поважних причин та визначених у статті 17 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» підстав для відстрочки від призову на військову строкову службу, він категорично відмовився від її проходження шляхом умисного неприбуття на збірний пункт у Старій Вижівці.Таким чином визнав своє небажання служити, тим самим ухилився від призову на строкову військову службу в порушення вимог статті 65 Конституції України, статей 1, 15 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».Обвинувачений своїми умисними діями, які виразились в ухиленні від призову на строкову військову службу, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене статтею 335 Кримінального Кодексу України.У судовому засіданні обвинувачений хлопець свою вину визнав повністю, разом з тим заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям.Прокурор не заперечив щодо закриття кримінального провадження у зв’язку з дійовим каяттям, відповідно до вимог статті 45 Кримінального кодексу та вважає, що існують усі законні підстави звільнити обвинуваченого від відповідальності.Згідно зі статтею, особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.З матеріалів кримінального провадження встановили, що особа вважається таким, що вперше вчинив злочин, який, відповідно до положень статті 12 Кримінального Кодексу України, належить до категорії кримінальних проступків, визнав вину, розкаявся, шкоди суспільним інтересам не заподіяв.Обвинувачений вперше вчинив кримінальний проступок, визнав вину, розкаявся, шкоди суспільним інтересам не заподіяв.Тому суд звільнив його від кримінальної відповідальності.