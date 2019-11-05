На Волині десятий суд взяли під охорону





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Начальник територіального управління Служби судової охорони у Волинській області, полковник Служби судової охорони Володимир Сюйва у вітальному слові до співробітників ССО звернув особливу увагу на пильність та відповідальність у несенні служби, важливість покладених на Службу завдань та наголосив про шанобливе ставлення до відвідувачів і працівників судової установи: "Від вашої професійності та чіткості дій, виконань покладених на вас обов”язків, залежить спокійний робочий ритм судової установи. Вважаю, що на сьогодні, Служба судової охорони, як орган державної влади у системі правосуддя, гідно несе службу. Ми молода служба, але попри невеликий термін діяльності, рік на теренах Волині, у нас є свої успіхи й досягнення".



Під час проведення інструктажу з охорони та забезпечення безпеки, підтримання громадського порядку Володимир Сюйва зазначив співробітникам на дотриманні карантинних норм у період пандемії: "Особливу увагу прошу зауважити на заходах безпеки та пильності в умовах карантину, адже цей аспект на сьогодні важливий у всіх сфера суспільства".



Співробітники, які приступили до несення служби, забезпечені необхідними спеціальними засобами та засобами індивідуального захисту. Згідно карантинних заходів, щоденно усі працівники та відвідувачі судової установи будуть проходити температурний скринінг та дезинфікування рук.



Голова Ковельського міськрайонного суду Волинської області В'ячеслав Лесик також привітав судових охоронців з початком несення служби у стінах судової установи м. Ковель та висловив сподівання на конструктивну співпрацю.



В свою чергу, присутня на заході начальник територіального управління ДСА в Волинській області Наталія Коцирій подякувала за несення служби співробітникам Служби судової охорони у Волинських судових установах й зазначила: "За рік роботи Служби судової охорони у судах Волині ми можемо назвати вас нашим надійним плечем, адже від ваших професійних дій залежить спокійний робочий ритм наших судів"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 жовтня Ковельський міськрайонний суд взяли під охорону співробітники територіального управління Служби судової охорони у Волинській області.Про це повідомляє Територіальне управління Служби судової охорони у Волинській області.Начальник територіального управління Служби судової охорони у Волинській області, полковник Служби судової охорониу вітальному слові до співробітників ССО звернув особливу увагу на пильність та відповідальність у несенні служби, важливість покладених на Службу завдань та наголосив про шанобливе ставлення до відвідувачів і працівників судової установи: "Від вашої професійності та чіткості дій, виконань покладених на вас обов”язків, залежить спокійний робочий ритм судової установи. Вважаю, що на сьогодні, Служба судової охорони, як орган державної влади у системі правосуддя, гідно несе службу. Ми молода служба, але попри невеликий термін діяльності, рік на теренах Волині, у нас є свої успіхи й досягнення".Під час проведення інструктажу з охорони та забезпечення безпеки, підтримання громадського порядку Володимир Сюйва зазначив співробітникам на дотриманні карантинних норм у період пандемії: "Особливу увагу прошу зауважити на заходах безпеки та пильності в умовах карантину, адже цей аспект на сьогодні важливий у всіх сфера суспільства".Співробітники, які приступили до несення служби, забезпечені необхідними спеціальними засобами та засобами індивідуального захисту. Згідно карантинних заходів, щоденно усі працівники та відвідувачі судової установи будуть проходити температурний скринінг та дезинфікування рук.Голова Ковельського міськрайонного суду Волинської областітакож привітав судових охоронців з початком несення служби у стінах судової установи м. Ковель та висловив сподівання на конструктивну співпрацю.В свою чергу, присутня на заході начальник територіального управління ДСА в Волинській області Наталія Коцирій подякувала за несення служби співробітникам Служби судової охорони у Волинських судових установах й зазначила: "За рік роботи Служби судової охорони у судах Волині ми можемо назвати вас нашим надійним плечем, адже від ваших професійних дій залежить спокійний робочий ритм наших судів"

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