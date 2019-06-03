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По Волині їздитиме мобільний сервісний центр МВС

По Волині їздитиме мобільний сервісний центр МВС
Мобільний сервісний центр МВС Волині курсуватиме населеними пунктами області для надання послуг.

Про це йдеться на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області" у фейсбуці.

Так, мобільний сервісний центр працюватиме з 11:00 до 16:00 і відвідуватиме міста та селища Волині за таким графіком:

15 жовтня - смт.Шацьк, вул. 1 Травня, 2А

16 жовтня - смт.Маневичі, вул. Комарова, 29

22 жовтня - м. Горохів, вул. Шевченка, 27

23 жовтня - смт. Стара Вижівка, вул.Соборності, 3а

29 жовтня - смт. Любешів, вул. Незалежності, 95

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Теги: Волинь, МВС
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