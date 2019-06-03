По Волині їздитиме мобільний сервісний центр МВС





Про це йдеться на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області" у фейсбуці.



Так, мобільний сервісний центр працюватиме з 11:00 до 16:00 і відвідуватиме міста та селища Волині за таким графіком:



15 жовтня - смт.Шацьк, вул. 1 Травня, 2А



16 жовтня - смт.Маневичі, вул. Комарова, 29



22 жовтня - м. Горохів, вул. Шевченка, 27



23 жовтня - смт. Стара Вижівка, вул.Соборності, 3а



29 жовтня - смт. Любешів, вул. Незалежності, 95

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мобільний сервісний центр МВС Волині курсуватиме населеними пунктами області для надання послуг.Про це йдеться на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області" у фейсбуці.Так, мобільний сервісний центр працюватиме з 11:00 до 16:00 і відвідуватиме міста та селища Волині за таким графіком:15 жовтня - смт.Шацьк, вул. 1 Травня, 2А16 жовтня - смт.Маневичі, вул. Комарова, 2922 жовтня - м. Горохів, вул. Шевченка, 2723 жовтня - смт. Стара Вижівка, вул.Соборності, 3а29 жовтня - смт. Любешів, вул. Незалежності, 95

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію