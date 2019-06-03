По Волині їздитиме мобільний сервісний центр МВС
Сьогодні, 05:31
Мобільний сервісний центр МВС Волині курсуватиме населеними пунктами області для надання послуг.
Про це йдеться на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області" у фейсбуці.
Так, мобільний сервісний центр працюватиме з 11:00 до 16:00 і відвідуватиме міста та селища Волині за таким графіком:
15 жовтня - смт.Шацьк, вул. 1 Травня, 2А
16 жовтня - смт.Маневичі, вул. Комарова, 29
22 жовтня - м. Горохів, вул. Шевченка, 27
23 жовтня - смт. Стара Вижівка, вул.Соборності, 3а
29 жовтня - смт. Любешів, вул. Незалежності, 95
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Про це йдеться на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області" у фейсбуці.
Так, мобільний сервісний центр працюватиме з 11:00 до 16:00 і відвідуватиме міста та селища Волині за таким графіком:
15 жовтня - смт.Шацьк, вул. 1 Травня, 2А
16 жовтня - смт.Маневичі, вул. Комарова, 29
22 жовтня - м. Горохів, вул. Шевченка, 27
23 жовтня - смт. Стара Вижівка, вул.Соборності, 3а
29 жовтня - смт. Любешів, вул. Незалежності, 95
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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