У храмах Волині побуває чудотворна ікона Богоматері

На Волині розпочинається паломництво до чудотворного образа Богородиці «Пулганівська», яка прибуде в парафію Благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба села Шклинь Горохівського деканату.Про це й=повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.Копію святині передадуть на Покрову для вшанування хресним ходом із храму Архістратига Михаїла села Промінь Луцького районного благочиння, де вона постійно перебуває.Зустріч ікони відбудеться о 8:00 на перехресті при в'їзді в село. Після Божественної літургії, яка розпочнеться о 9.00, служитиметься акафіст. За тиждень святиню прийматимуть у храмі Йоана Богослова села Губин на Горохівщині. Опісля вона прибуде на Ковельщину, зокрема, 1 листопада буде в храмі Святителя Миколая Чудотворця села Колодяжне.Після молитов біля Пулганівського чудотворного образа багато немічних отримали поміч. Письменник і громадський діяч XVIII cт. святий Данило Братковський згадував про чудесні зцілення, свідком яких був сам.Поява ікони у храмі овіяна легендами. Старші люди розказують те, що почули від батьків чи дідів. Одного разу чоловік пас худобу біля річки Чорногузка і раптом побачив на воді образ Божої Матері та почув голос: «Тоді Я до вас прийду, як буде кривава річка через село йти». Наляканий і схвильований, побіг він до людей. Приходили священники з парафіянами із різних сіл, хотіли забрати чудесний образ у свої храми. Ікона ж або зникала, коли до неї підступали, або з церкви поверталася на те ж місце. І тільки коли пілганівці принесли її у Михайлівський храм – вона там залишилася. За іншими переказами, слова Богородиці люди почули в церкві. Ніхто не може пояснити значення тих слів. Лякають вони людей, але водночас і вселяють віру, що Матір Божа була й буде Заступницею і храму цього, і всього села.Ікону розташовано на спеціальній підставці, прикріпленій до стіни. Розмір 1,7х1 м, оздоблена карбуванням. Підпис на ній запевняє, що її виготовлено на замовлення Дмитра і Параскеви Дармовісів 1754 р.. Її стан, зміст житійних клейм свідчать про історичну цінність та підтверджують перекази про чудотворення. Іконописець змалював образ Матері, близький кожному щирістю і людяністю.Копія «Божої Матері Пулганівської» – незмінна окраса храму Архістратига Михаїла с. Пілганів (за місцевою вимовою також Пулганів, нині Промінь), як, без сумніву, був окрасою й оригінал у давньому Божому домі цього села.