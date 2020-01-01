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Найбільший виш Волині готується до святкування дня народження

Найбільший виш Волині готується до святкування дня народження
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки готуються до святкування 80-річчя закладу.

На фасаді головного корпусу університету вже почепили святкові банери.

Як повідомили у відділі зв'язків з громадськістю ВНУ імені Лесі Українки, урочистості з нагоди святкування ювілею відбудуться у четвер, 15 жовтня.

На площі перед головним корпусом Університету, що знаходиться за адресою проспект Волі,13 відбудеться святковий концерт та урочиста академія.

Урочиста академія з нагоди 80-річчя вишу запланована на 17:00, а святковий концерт майстрів мистецтв та художніх колективів Університету розпочнеться о 18:00.

Тому, Волинський національний університет імені Лесі Українки запрошує усіх на святкування 80 дня народження.


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Теги: ВНУ, день народження
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