Найбільший виш Волині готується до святкування дня народження
Сьогодні, 01:16
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки готуються до святкування 80-річчя закладу.
На фасаді головного корпусу університету вже почепили святкові банери.
Як повідомили у відділі зв'язків з громадськістю ВНУ імені Лесі Українки, урочистості з нагоди святкування ювілею відбудуться у четвер, 15 жовтня.
На площі перед головним корпусом Університету, що знаходиться за адресою проспект Волі,13 відбудеться святковий концерт та урочиста академія.
Урочиста академія з нагоди 80-річчя вишу запланована на 17:00, а святковий концерт майстрів мистецтв та художніх колективів Університету розпочнеться о 18:00.
Тому, Волинський національний університет імені Лесі Українки запрошує усіх на святкування 80 дня народження.
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На фасаді головного корпусу університету вже почепили святкові банери.
Як повідомили у відділі зв'язків з громадськістю ВНУ імені Лесі Українки, урочистості з нагоди святкування ювілею відбудуться у четвер, 15 жовтня.
На площі перед головним корпусом Університету, що знаходиться за адресою проспект Волі,13 відбудеться святковий концерт та урочиста академія.
Урочиста академія з нагоди 80-річчя вишу запланована на 17:00, а святковий концерт майстрів мистецтв та художніх колективів Університету розпочнеться о 18:00.
Тому, Волинський національний університет імені Лесі Українки запрошує усіх на святкування 80 дня народження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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