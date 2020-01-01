Найбільший виш Волині готується до святкування дня народження





На фасаді головного корпусу університету вже почепили святкові банери.



Як повідомили у відділі зв'язків з громадськістю ВНУ імені Лесі Українки, урочистості з нагоди святкування ювілею відбудуться у четвер, 15 жовтня.



На площі перед головним корпусом Університету, що знаходиться за адресою проспект Волі,13 відбудеться святковий концерт та урочиста академія.



Урочиста академія з нагоди 80-річчя вишу запланована на 17:00, а святковий концерт майстрів мистецтв та художніх колективів Університету розпочнеться о 18:00.



Тому, Волинський національний університет імені Лесі Українки запрошує усіх на святкування 80 дня народження.





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