Військові волинської бригади отримали нагороди на передовій. ФОТО
Сьогодні, 06:27
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені Романа Великого отримали нагороди з нагоди Дня Захисника України.
Нагороди воїни отримали в зоні проведення ООС, де зараз дислокується бригада, - йдеться на сторінці ОМБР.
З нагоди Дня Захисника України 14 окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого відвідав командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Під час візиту у супроводі командира князівської бригади, полковника Сергія Войченка, Олександр Сирський відвідав підрозділи бригади, на передовій поспілкувався з військовослужбовцями, командирами рот, взводів, відділень, бійцями, які несуть бойове чергування на лінії зіткнення.
Генерал-полковник привітав військових зі святом, побажав витримки і сили духу, вручив Відзнаки командувача Сухопутних військ ЗСУ «За особливу службу», грамоти та цінні подарунки. На завершення зустрічі Олександр Сирський наголосив, що наша сила – в єдності та згуртованості, висловив упевненість у спільній перемозі.
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Нагороди воїни отримали в зоні проведення ООС, де зараз дислокується бригада, - йдеться на сторінці ОМБР.
З нагоди Дня Захисника України 14 окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого відвідав командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Під час візиту у супроводі командира князівської бригади, полковника Сергія Войченка, Олександр Сирський відвідав підрозділи бригади, на передовій поспілкувався з військовослужбовцями, командирами рот, взводів, відділень, бійцями, які несуть бойове чергування на лінії зіткнення.
Генерал-полковник привітав військових зі святом, побажав витримки і сили духу, вручив Відзнаки командувача Сухопутних військ ЗСУ «За особливу службу», грамоти та цінні подарунки. На завершення зустрічі Олександр Сирський наголосив, що наша сила – в єдності та згуртованості, висловив упевненість у спільній перемозі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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