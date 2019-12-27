Військові волинської бригади отримали нагороди на передовій. ФОТО

Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені Романа Великого отримали нагороди з нагоди Дня Захисника України.Нагороди воїни отримали в зоні проведення ООС, де зараз дислокується бригада, - йдеться на сторінці ОМБР.З нагоди Дня Захисника України 14 окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого відвідав командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник. Під час візиту у супроводі командира князівської бригади, полковника, Олександр Сирський відвідав підрозділи бригади, на передовій поспілкувався з військовослужбовцями, командирами рот, взводів, відділень, бійцями, які несуть бойове чергування на лінії зіткнення.Генерал-полковник привітав військових зі святом, побажав витримки і сили духу, вручив Відзнаки командувача Сухопутних військ ЗСУ «За особливу службу», грамоти та цінні подарунки. На завершення зустрічі Олександр Сирський наголосив, що наша сила – в єдності та згуртованості, висловив упевненість у спільній перемозі.