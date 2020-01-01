Офіційно представили iPhone 12: ціни та характеристики





Про це стало відомо під час презентації 13 жовтня. Зазначається, що всі моделі підтримують стандарт 5G, - пише



Так, новий iPhone 12 mini буде коштувати від 699 доларів в США, а ціни на iPhone 12 стартують з 799 доларів (десь від 19,8 до 22, 6 тисяч грн).



Вартість iPhone 12 Pro починається з 999 доларів (в базі буде 128 ГБ пам'яті), iPhone 12 Pro Max обійдеться в 1099 доларів (128 ГБ) (від 28,3 до 31,2 млн грн).



Дві молодші моделі будуть доступні в синьому, зеленому, чорному, білому і червоному Product (RED) кольорах, старші – в графітовому, сріблястому і золотом, а також в кольорі "тихоокеанський синій".



Нагадаємо, компанія Apple 13 жовтня представила новий смартфон iPhone 12, який отримав процесор A14 Bionic, побудований за 5-нанометровтм технологічним процесом. Зазначається, що це перший в світі такий чіп з 11,8 млрд транзисторів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія Apple офіційно презентувала нову лінійку смартфонів iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro і 12 Pro Max та оголосила ціни.Про це стало відомо під час презентації 13 жовтня. Зазначається, що всі моделі підтримують стандарт 5G, - пише Обозреватель Так, новий iPhone 12 mini буде коштувати від 699 доларів в США, а ціни на iPhone 12 стартують з 799 доларів (десь від 19,8 до 22, 6 тисяч грн).Вартість iPhone 12 Pro починається з 999 доларів (в базі буде 128 ГБ пам'яті), iPhone 12 Pro Max обійдеться в 1099 доларів (128 ГБ) (від 28,3 до 31,2 млн грн).Дві молодші моделі будуть доступні в синьому, зеленому, чорному, білому і червоному Product (RED) кольорах, старші – в графітовому, сріблястому і золотом, а також в кольорі "тихоокеанський синій".Нагадаємо, компанія Apple 13 жовтня представила новий смартфон iPhone 12, який отримав процесор A14 Bionic, побудований за 5-нанометровтм технологічним процесом. Зазначається, що це перший в світі такий чіп з 11,8 млрд транзисторів.

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