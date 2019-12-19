Україна сенсаційно перемогла Іспанію
13 жовтень, 23:49
Національна збірна України з футболу з рахунком 1:0 перемогла команду Іспанії у важливому матчі Ліги Націй.
Цим Україна заробила вже шість очок в Лізі Націй, - пише Громадське.
Поєдинок відбувався у спортивному комплексі «Олімпійський» у Києві.
Це був четвертий тур групового етапу Ліги Націй. До цього в України була одна перемога і дві поразки. Зараз українська збірна перебуває на третьому місці в групі, однак має однакову кількість очок зі збірною Німеччини.
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Цим Україна заробила вже шість очок в Лізі Націй, - пише Громадське.
Поєдинок відбувався у спортивному комплексі «Олімпійський» у Києві.
Це був четвертий тур групового етапу Ліги Націй. До цього в України була одна перемога і дві поразки. Зараз українська збірна перебуває на третьому місці в групі, однак має однакову кількість очок зі збірною Німеччини.
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