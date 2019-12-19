Україна сенсаційно перемогла Іспанію





Цим Україна заробила вже шість очок в Лізі Націй, - пише

Поєдинок відбувався у спортивному комплексі «Олімпійський» у Києві.



Це був четвертий тур групового етапу Ліги Націй. До цього в України була одна перемога і дві поразки. Зараз українська збірна перебуває на третьому місці в групі, однак має однакову кількість очок зі збірною Німеччини.

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Поєдинок відбувався у спортивному комплексі «Олімпійський» у Києві.Це був четвертий тур групового етапу Ліги Націй. До цього в України була одна перемога і дві поразки. Зараз українська збірна перебуває на третьому місці в групі, однак має однакову кількість очок зі збірною Німеччини.

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