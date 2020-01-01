вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

14 жовтня – Покрови Пресвятої Богородиці: прикмети, традиції, заборони

14 жовтня – Покрови Пресвятої Богородиці: прикмети, традиції, заборони
Християни 14 жовтня відзначають велике та важливе релігійне свято осені – Покрови Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородиця з давніх давен вважається заступницею народу України. За традицією, у цей день моляться Пресвятій Богородиці та просять її про благополуччя.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Савва, пише "24 канал".

Народні прикмети на 14 жовтня

Якщо журавлі вже відлетіли – зима буде ранньою.
Якщо у цей день випав сніг, то зима буде сніжною та морозною.
Яка погода на Покрову – такою буде й вся зима.
Вітер дме в північного боку – зима буде холодною.
Якщо в цей день не буде снігу, то й Різдво також буде безсніжним.
Зіграєш весілля на Покрову – за прикметами життя в шлюбі буде щасливим.

Що можна робити 14 жовтня

Зазвичай у цей день ходять до церкви та просять Божу Матір про заступництво і щасливе заміжжя.

Також у цей день за можливості допомагайте бідним та сиротам.

Що не можна робити 14 жовтня

Не можна у цей день займатися важкою фізичною працею.
На Покрову не можна лихословити та вживати алкоголь.
Не позичайте гроші на Покрову.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, традиції, забобони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ранок 14 жовтня: в Україні – 5 590 нових випадків коронавірусу, на Волині – антирекорд
Сьогодні, 09:32
14 жовтня – Покрови Пресвятої Богородиці: прикмети, традиції, заборони
Сьогодні, 09:18
Юні «хрестоносці» виграли всеукраїнський турнір. ФОТО
Сьогодні, 08:38
У храмах Волині побуває чудотворна ікона Богоматері
Сьогодні, 07:35
Військові волинської бригади отримали нагороди на передовій. ФОТО
Сьогодні, 06:27
Схожі новини
11 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 11 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
11 вересень, 10:00
24 серпня – яке сьогодні свято: заборони і прикмети 24 серпня – яке сьогодні свято: заборони і прикмети
24 серпень, 10:20
Чому сьогодні не можна купатися: прикмети та забобони Чому сьогодні не можна купатися: прикмети та забобони
02 серпень, 09:50
26 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 26 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
26 липень, 10:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ранок 14 жовтня: в Україні – 5 590 нових випадків коронавірусу, на Волині – антирекорд
Сьогодні, 09:32
 0
14 жовтня – Покрови Пресвятої Богородиці: прикмети, традиції, заборони
Сьогодні, 09:18
 0
Юні «хрестоносці» виграли всеукраїнський турнір. ФОТО
Сьогодні, 08:38
 0
У храмах Волині побуває чудотворна ікона Богоматері
Сьогодні, 07:35
 0
Військові волинської бригади отримали нагороди на передовій. ФОТО
Сьогодні, 06:27
 0
Медіа
відео
1/8