14 жовтня – Покрови Пресвятої Богородиці: прикмети, традиції, заборони





Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Савва,



Народні прикмети на 14 жовтня



Якщо журавлі вже відлетіли – зима буде ранньою.

Якщо у цей день випав сніг, то зима буде сніжною та морозною.

Яка погода на Покрову – такою буде й вся зима.

Вітер дме в північного боку – зима буде холодною.

Якщо в цей день не буде снігу, то й Різдво також буде безсніжним.

Зіграєш весілля на Покрову – за прикметами життя в шлюбі буде щасливим.



Що можна робити 14 жовтня



Зазвичай у цей день ходять до церкви та просять Божу Матір про заступництво і щасливе заміжжя.



Також у цей день за можливості допомагайте бідним та сиротам.



Що не можна робити 14 жовтня



Не можна у цей день займатися важкою фізичною працею.

На Покрову не можна лихословити та вживати алкоголь.

Не позичайте гроші на Покрову.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Християни 14 жовтня відзначають велике та важливе релігійне свято осені – Покрови Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородиця з давніх давен вважається заступницею народу України. За традицією, у цей день моляться Пресвятій Богородиці та просять її про благополуччя.Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Савва, пише "24 канал".Якщо журавлі вже відлетіли – зима буде ранньою.Якщо у цей день випав сніг, то зима буде сніжною та морозною.Яка погода на Покрову – такою буде й вся зима.Вітер дме в північного боку – зима буде холодною.Якщо в цей день не буде снігу, то й Різдво також буде безсніжним.Зіграєш весілля на Покрову – за прикметами життя в шлюбі буде щасливим.Зазвичай у цей день ходять до церкви та просять Божу Матір про заступництво і щасливе заміжжя.Також у цей день за можливості допомагайте бідним та сиротам.Не можна у цей день займатися важкою фізичною працею.На Покрову не можна лихословити та вживати алкоголь.Не позичайте гроші на Покрову.

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