Курс валют у Луцьку на 14 жовтня





Євро при купівлі становить – 33.051, продажу – 33.435.



Курс російського рубля: купівля – 0.340, продаж – 0.368.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.257, продаж – 7.429.

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