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Курс валют у Луцьку на 14 жовтня

Курс валют у Луцьку на 14 жовтня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.230, а продаж – 28.415.

Євро при купівлі становить – 33.051, продажу – 33.435.

Курс російського рубля: купівля – 0.340, продаж – 0.368.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.257, продаж – 7.429.

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Теги: курс гривні, Луцьк, 14 жовтня
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